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Gündem Sokağa çıkma kısıtlaması an itibariyle başladı
Gündem

Sokağa çıkma kısıtlaması an itibariyle başladı

Koronavirüs artış hızıyla birlikte kısıtlamalar hayatımıza tekrar girdi. Alınan tedbirler kapsamında hafta sonları 20.00 - 10.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:14:00 - 2020-11-21 20:32:40
Sokağa çıkma kısıtlaması an itibariyle başladı

Hafta sonları 20.00 - 10.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Koronavirüsün ikinci dalgasına yönelik yeni tedbirler hayata geçiriliyor.

Dün saat 20.00'de alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılmasının ardından bugün de ek olarak aynı saat itibariyle sokağa çıkışlar kısıtlandı.

Kısıtlamalar 20.00-10.00 arası uygulanacak

Hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

Bugün 20.00'de başlayan kısıtlama, 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'de başlayacak kısıtlama, 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.

Hafta sonu yeme içme hizmetleri

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ¬içme yerleri hafta sonu 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya gel¬-al şekilde hizmet verecek.
Hafta sonu akşam 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti yine verilebilecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı

Tüm illerde bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.

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