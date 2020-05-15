  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihte bugün 15 Mayıs | Tarihte bugün neler oldu?

Tarım bakanlığı memur alımları tarihi ve başvuru şartları neler?

Ahmet Türk'ten olay Meral Akşener çıkışı: Umut görsem...

Siirt'te maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Hangi 4 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?
için kalan
Aktüel

Sokağa çıkma izninin dolmasına dakikalar kala ırmakta kayboldu

Antalya’da 41 gündür evinden çıkmayan 17 yaşındaki lise öğrencisi, sokağa çıkma izninin son dakikalarında serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı’nda kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:40:48 -
Sokağa çıkma izninin dolmasına dakikalar kala ırmakta kayboldu

Antalya’da 41 gündür evinden çıkmayan 17 yaşındaki lise öğrencisi, sokağa çıkma izninin son dakikalarında serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı’nda kayboldu.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Boz, korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına verilen 4 saatlik dışarı çıkma izninin son anlarında arkadaşlarıyla beraber Çevreyolu Köprüsü altına geldi. Aşırı sıcaktan bunalan gençler ırmağa girerek serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz, suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen genç ırmakta kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, çevrede yaptığı araştırmalarda gencin cesedine ulaşamadı. Mustafa Boz’un yanındaki arkadaşlarından Mehmet Sürmeli ise fenalık geçirdi. Kalbini tutarak yere yığılan Sürmeli’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Mehmet Sürmeli, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Manavgat Irmağı’nda kaybolan Mustafa Boz’un bulunması için çalışma başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince olay yerine dalgıç çağrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı