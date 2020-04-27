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Aktüel

Sokağa çıkan 20 yaş altı 2 gence 3 bin 600 lira ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 20 yaş altı 2 gence 3 bin 600’ar lira ceza kesti.

2020-04-27 17:54:38 -
Sokağa çıkan 20 yaş altı 2 gence 3 bin 600 lira ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 20 yaş altı 2 gence 3 bin 600’ar lira ceza kesti.


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu yasaklara uymayanlara ise ceza kesiliyor. İnegöl’de sıcak havayı fırsat bilen iki genç yasak olmasına rağmen dışarıya çıktı. Gençler parkta otururken Yunus ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrollerinde iki şahsında 20 yaş altı olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler M.B ile S.B’ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186’şar TL ve parkta bulunmalarından dolayı da 392’şer TL cezai işlem uygulandı.

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