Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine oyun parkuru kurdu

Sakarya’da korona virüs sebebiyle evden çıkamayan çocuklar, babalarının evin bahçesinde kurduğu parkurda çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

Dünya genelinde olduğu gibi ülke genelinde de devam eden korona virüs salgınından en çok etkilenerek evlerinden dışarıya çıkamayan kesim 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar oldu. Sakarya’nın Arifiye ilçesi Boğazköy Mahallesinde yaşayan Taşkın Ömür isimli baba ise salgın tedbirleri kapsamında evden dışarıya çıkamayan çocuklarının can sıkıntısını giderebilmek adına ilginç bir yönteme başvurdu. Baba Ömür, 12 ve 16 yaşındaki 2 çocuğunun daha keyifli vakit geçirebilmeleri için evlerinin bahçesinde oyun parkuru kurdu.

20 yaş altı oldukları için evden çıkamayan 16 yaşındaki Emirhan ve 12 yaşındaki Barış Ömür isimli iki kardeş uyandıklarınca önce uzaktan eğitim derslerini alıyor ve daha sonrasında ise babaları tarafından evin bahçesine kurulan oyun parkurunda doyasıya eğleniyor. Parkurda kendi aralarında yarışarak birinci olan kardeş ise baba Taşkın Ömür tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendiriliyor.

Çocukların evde sıkılmamaları için yapmış olduğumuz bir parkur

Baba Taşkın Ömür, “Virüs dolayısıyla 20 yaş altı çocukların dışarı çıkma yasağı olduğu için, çocuklar dışarı çıkamıyorlar eğlenemiyorlar. Bizde evimizin bahçesinde köyde bir parkur hazırladık çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için, bunun üzerine televizyondan seyrettiğimiz kadarıyla, ona benzeyen eş değer bir yer hazırladık. Burada yenip yenmemek önemli değil burada tatlı bir rekabet var. Bir gün abisi kazanır bir gün kardeşi Barış kazanır bugünün kazananı da barış oldu tebrik ediyorum. Buradaki amacımız çocukların sabah EBA ders haricinde, çocukların evde sıkılmamaları ve günü dolu dolu geçirmeleri amacıyla, evimizin bahçesine yapmış olduğumuz bir parkur” dedi.

Böylede eğlenebiliyoruz

16 yaşındaki Emirhan Ömür, “Dışarı çıkıp gezemiyoruz devamlı bahçenin içinde oluyoruz. Bilindiği gibi sokağa çıkma yasağı var, Ülkemizde de korona virüsü olduğu için, hiçbir şey yapamıyoruz ama böylede eğlenebiliyoruz. Her şey geleceğimiz için eğer virüs geçene kadar böyle dışarı çıkamayacaksak çıkmayalım. Bazıları var evinden hiç dışarı çıkamıyor ama biz burada bahçemizde en azından oyunlar oynuyor ve daha çok eğleniyoruz. Sabah kalktığımızda ilk önce EBA üzerinden derslerimizi yapıyoruz, kahvaltının ardından bahçeye geçiyoruz ve vaktimizi böyle değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Vaktimizi bu şekilde değerlendiriyoruz

12 yaşındaki Barış Ömür, “20 yaş altı olduğumuz için sokağa çıkamıyoruz, babam bize evimizin bahçesinde bir oyun parkuru yaptı bizde ağabeyimle birlikte burada oyunlar oynuyoruz ve vaktimizi böyle değerlendiriyoruz. Oyunun sonunda da babam birinci geleni ödüllendiriyor” şeklinde konuştu.