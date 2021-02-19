Şok üstüne şok yaşıyorlar! F-35'lerin bir kısmı uçamayacak

5 yıl önce F-35 savaş uçaklarının muharebeye hazır olduğu duyurulmuştu ancak ABD Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçaklarının kullanmakta olduğu F135 motorlarının, tahmin edilenden daha kısa süre kullanılabilir olduğu gerçeğini keşfetti.

Popular Mechanics tarafından yapılan habere göre, F135 motorunun sahip olduğu problemler bitmiyor. F135 motorlarının fanına ait bıçaklar, koruyucu kaplamasında çatlaklara sebep oluyor. Bıçakların kaplamasındaki çatlakların nedeni ısı ile alakalı bir problem olarak belirlendi.

F135 motorlarının bakım merkezi motorları umulan hızda işleme sokarak filoya geri kazandıramamakta. F135 motorlarının esasen planlanan sıcaklıktan daha yüksek sıcaklıklara ulaşmasından dolayı ise bıçak kaplamaları ile yaşanan sorun daha kötü hale gelmekte. Bıçakların kaplamalarındaki çatlaklar bir güvenlik sorunu oluşturmamakta ancak düzeltilmemeleri durumunda motorların kullanım ömrünü kısaltabiliyor. F-35A jetlerine ait motorların tanesi 10,8 milyon dolar maliyete sahipken F-35B jetlerine ait motorların maliyeti 24 milyon dolar.

Servisin yetersiz kalmasından dolayı uzayan bakım süreleri nedeniyle F135 motorlarının eksikliğine dair problem daha da kötüleşiyor. Bloomberg’in raporlarında yer alan en kötü senaryoya göre eğer sorun hakkında bir önlem alınmazsa 2025 yılında ABD Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu F-35 savaş uçaklarının yüzde 20’si karaya mahkum hale gelebilir. Defense News tarafından yapılan habere göre ise 2022 yılına kadar F-35 uçaklarının yüzde 5 veya 6’sı motorsuz kalabilir.