Şok sözler! Geziciler şimdi de Ali Koç'la ters düştü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun üçüncü haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 2-2 berabere bitmesinin ardından taraftar büyük hayal kırıklığına uğrarken, Gezici yandaş Enver Aysever de, Ali Koç'a veryansın etti.

"Dedesi zengin diye kimse Fenerbahçe'yi esir alamaz"

Fenerbahçe'nin maçtan 1 puanla ayrılması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Enver Aysever, Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Ali Koç'un hiçkimseden daha fazla Fenerbahçeli olmadığını sadece daha zengin olduğunu söyleyen Aysever "Dedesi zengin diye kimse Fenerbahçe'yi esir alamaz" ifadelerini kullandı.