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Spor Şok sözler! Geziciler şimdi de Ali Koç'la ters düştü
Spor

Şok sözler! Geziciler şimdi de Ali Koç'la ters düştü

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Antwerp ile 2-2 berabere kalarak maçtan 1 puanla ayrıldı. Maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gezici Enver Aysever, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki göstererek "Dedesi zengin diye kimse Fenerbahçe'yi esir alamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:39:00 -
Şok sözler! Geziciler şimdi de Ali Koç'la ters düştü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun üçüncü haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 2-2 berabere bitmesinin ardından taraftar büyük hayal kırıklığına uğrarken, Gezici yandaş Enver Aysever de, Ali Koç'a veryansın etti.

"Dedesi zengin diye kimse Fenerbahçe'yi esir alamaz"

Fenerbahçe'nin maçtan 1 puanla ayrılması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Enver Aysever, Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Ali Koç'un hiçkimseden daha fazla Fenerbahçeli olmadığını sadece daha zengin olduğunu söyleyen Aysever "Dedesi zengin diye kimse Fenerbahçe'yi esir alamaz" ifadelerini kullandı.

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