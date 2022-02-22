Şok oldu! İslam düşmanı Yahudi aktivistin biyolojik ailesi Müslüman çıktı!

Bir Siyonist rejim gazetesinde yer alan habere göre, "Yahudi ırkçısı" bir gruba üye 22 yaşındaki genç kadın, biyolojik ebeveyninin Müslüman olduğunu öğrendikten sonra inançlarını yeniden gözden geçirmekte zorlandığını anlattı.

Tüm hayatını Müslümanlara karşı acımasız bir düşmanlıkla geçiren Leibler, beklenmedik bir şekilde asıl anne babasının Müslüman olduğunu öğrendi.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi genç kadın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te giriştiği provokatif eylemlerle bölgedeki Müslümanlar ve Yahudiler arasında bilinen bir isim.

Leibler, Siyonist rejimin güneyinde yaşamasına rağmen sık sık Kudüs'ün en olaylı bölgelerine Siyonist rejim bayrağıyla gelerek, üyesi olduğu "Leheva" adlı aşırı sağcı grubun eylemlerine katılıyor.

Doğu Kudüs'te Siyonist rejimin evlerinden zorla çıkarmak istediği Filistinlilerin yaşadığı Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek fanatik eylemlerde ön safta yer alan Leibler'in faaliyetleri, provokasyon yaratma girişimi olarak yorumlanıyor.

30 günlükken evlat edinildi

Leibler, biyolojik anne-babasının kendisine bakamaması üzerine 30 günlükken evlat edinildiğini öğrendi.

Üvey anne babasını "destekleyici ve sevecen" olarak niteleyen Leibler, 18 yaşında evi terk ederek onlarla bağlantısını kesmesinin nedenini ise açıklamadı.

Leibler, "18 yaşına geldikten sonra onların yolunun benimkiyle aynı olmadığına karar verdim." dedi.

Üvey ebeveyninden ayrılmasının ardından Leibler, Lehava ile ilişkisinin yoğunlaştığını ve yavaş yavaş örgütün aktif bir üyesi haline geldiğini aktardı.

"O anda tüm dünyam başıma yıkıldı"

Leibler'in gerçek anne babasının kim olduğunu öğrenmesi ise 20 yaşında zorunlu askerlik görevi sırasında zina mahsülü bir çocuk doğurduktan sonra evlat edinme dosyasını açmaya karar vermesiyle gerçekleşti.

Genç kadın, "Nereden geldiğimi bilmek istedim" diyerek sosyal hizmet kurumuna başvurmasının ardından, gerçek anne babasının Müslüman olduğunu öğrendi.

O zaman 20 yaşında ve evlilik dışı bir çocuğu olan Leibler, yaşadığı kimlik krizini, "O anda tüm dünyam başıma yıkıldı. Kimliğiniz aniden paramparça oluyor. Ben gerçekten neyim (diye soruyorsunuz)?" sözleriyle ifade etti.

Ailesiyle tekrar yüzleşmek istiyor

Leibler, bir süre sonra bir arkadaşından biyolojik annesinin sosyal medyadaki videolarından birine yorum yaptığını gösteren bir mesaj aldığını kaydetti.

Annesi kızının Kudüs'te Filistinlilerle karşı karşıya geldiğini gösteren videoyu yayımlayarak, "Bu benim kızım, ondan utanıyorum." yorumunu yapmış.

Leibler, söz konusu yorumla kendisini düzeltmek yerine aşırı ırkçı inançlarına daha da yaklaştı.

Ancak Leibler, aradan geçen iki yılda, biyolojik ailesiyle olan ilişkisini bir kez daha yenilemeyi denemek istediğini söyledi. Ancak bu genç ırkçı kadın, onlarla tekrar karşılaşmasının ve yüzleşmesinin, doğruyu bulmak amacıyla değil, "bu konuya bir son vermesini sağlayabileceği için istediğini kaydetti.