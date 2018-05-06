Şok marketlerin halka arzı onaylandı

Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek Şok Marketler, halka arzında talep toplama tarihleri 8-9 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

Hisse fiyatı aralığı 12,00 TL – 14,40 TL olarak belirlenen Şok Marketler halka arzının Türkiye’de son 10 yılın en büyük halka arzlarından biri olması bekleniyor.

HER İLDE TOPLAM 5 BİN 500 MAĞAZA

Mart 2018 sonu itibariyle 24 binin üzerinde çalışan ve 81 ilde yaklaşık 5 bin 500 mağazaya ulaşan Şok Marketler’in halka arz büyüklüğünün 2,6-3,1 milyar TL aralığında olması bekleniyor. Yurtiçi ve yurtdışı için tahsisatlar sırasıyla yüzde 15–yüzde 85 olarak planlanmakla beraber, nihai oranlar talep toplama süreci sonunda kesinleşecek. Garanti Yatırım’ın konsorsiyum lideri ve Yapı Kredi Yatırım’ın da eş lider olarak görev aldığı halka arzda 30’a yakın yerli aracı kurum yer alıyor.

ÖZ SERMAYESİ GÜÇLENECEK

Sermaye artışı ile yapılacak halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmının net mali borçluluğun azaltılması, kalan kısmının ise işletme faaliyetleri çerçevesinde kullanılacağı ifade edildi. Halka arz ile birlikte Şok Marketler’in öz sermayesini güçlendirerek kârlılığını daha da artırması ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde kârını yatırımcılarıyla paylaşması hedefleniyor.