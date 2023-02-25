ŞOK Marketlerden afetzedelere istihdam desteği

Yıldız Holding’in perakende şirketlerinden ŞOK Marketler, 11 ili vuran 2 deprem için dayanışma seferberliği kapsamında istihdamda önceliği afetzede vatandaşlara verecek.

Anlamlı adım

2023 yılı boyunca 81 ilde ilk olarak depremlerden etkilenenleri işe alacak şirket deprem mağdurlarının ekonomiye katılıp tekrar ihtiyaçlarını karşılar hale gelmelerine ve gündelik hayatlarına dönmelerine destek sağlayacak.

Dayanışmayla aşacağız

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkemizde yaşanan ve hepimizi büyük üzüntüye sevk eden depremleri takiben yaralarımızı hep birlikte sarmak için bölgeye desteklerimizi sürdürüyoruz. Depremler sonrasında istihdama da olumlu katkı sunabilmek amacıyla yıl boyunca ülke çapında gerçekleştireceğimiz işe alımlarda önceliği depremzede adaylara vereceğiz. Zor günlerde bir araya gelmeyi en iyi bilen milletlerden biri olarak, bugünleri de dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.”