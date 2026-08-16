Yunanistan'da virüs alarmı! Vakalar gitgide artıyor: Tehlike Türkiye'ye dayandı

Yunanistan’da sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil virüsü hızla yayılıyor. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 12 Ağustos 2026'ya kadar ülkede 110 doğrulanmış vaka kayıtlara geçti. Vakaların 81’inde merkezi sinir sistemi bulguları görülürken 29 kişinin hastalığı daha hafif geçirdiği bildirildi.

Son veriler, salgının özellikle yaz aylarının ilerlemesiyle dikkat çekici bir ivme kazandığını gösteriyor. Uluslararası basına yansıyan EODY verilerine göre 12 Ağustos itibarıyla 9 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

VAKALAR 39 BELEDİYEYE YAYILDI

Virüsün yalnızca belirli bir noktada kalmadığı, Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Mora'daki toplam 39 belediyede vaka tespit edildiği bildirildi.

Özellikle başkent Atina'nın da içerisinde bulunduğu Attika bölgesindeki artış sağlık yetkililerini endişelendiriyor. EODY Epidemiyolojik Gözetim ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Müdürlüğü yetkilisi Danai Pervanidu, Attika'daki vaka sayılarının önceki yılların aynı dönemlerindeki seviyelerin üzerine çıktığını belirtti.

2026 EN ZOR YILLARDAN BİRİ OLABİLİR

Yunan sağlık yetkilileri, vaka artışının mevcut hızla devam etmesi durumunda 2026'nın Batı Nil virüsü açısından son yılların en zorlu dönemlerinden biri olabileceği uyarısında bulunuyor.

Bununla birlikte uzmanlar, virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldiğine ilişkin bilimsel bir bulgu bulunmadığının altını çiziyor.

Yayılımda sıcaklık, yağış miktarı, sivrisinek popülasyonu ve kuşların göç yolları gibi çok sayıda çevresel faktörün etkili olduğu değerlendiriliyor.

KOMŞUDAKİ ARTIŞ TÜRKİYE'Yİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Yunanistan'daki hızlı yükseliş, Türkiye açısından da dikkatle takip edilmesi gereken bir tablo oluşturuyor.

Ancak “Yunanistan'daki virüs Türkiye'ye geçti” şeklinde doğrulanmış bir durum şu aşamada bulunmuyor. Riskin nedeni, Batı Nil virüsünün sivrisinekler ve kuşlar üzerinden dolaşabilmesi ve Türkiye'de de daha önce görülmüş olması.

Nitekim EODY'nin 2025 yılı raporunda Batı Nil virüsü vakalarının Yunanistan'ın yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda Avrupa ve komşu ülkede kaydedildiği belirtilmişti.

Türkiye'deki bilimsel veriler de riskin teorik olmadığını gösteriyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin yayımladığı bilimsel çalışmada, 2024 yaz ve sonbahar döneminde Türkiye'de 90 doğrulanmış Batı Nil virüsü vakası ve 7 ölüm bildirildiği aktarılıyor.

Bu nedenle Yunanistan'daki yükseliş özellikle Ege ve Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin batısında sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı sürveyans ve mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İNSANDAN İNSANA KOLAYCA BULAŞMIYOR

Batı Nil virüsünün temel bulaşma döngüsünde kuşlar ve sivrisinekler bulunuyor. Virüsü taşıyan sivrisineklerin insanları ısırmasıyla enfeksiyon meydana gelebiliyor.

Dolayısıyla Yunanistan ile Türkiye arasındaki yoğun insan hareketliliği tek başına virüsün Türkiye'ye yayılacağı anlamına gelmiyor. Asıl önem taşıyan unsurlar arasında enfekte kuşların hareketleri, uygun sivrisinek türlerinin varlığı ve iklim koşulları bulunuyor.

Virüs bazı kişilerde belirti vermeden veya hafif ateşli hastalık şeklinde seyredebilirken, özellikle ileri yaştaki kişilerde sinir sistemini etkileyen ağır hastalıklara yol açabiliyor. Yunanistan'daki mevcut vakaların 81'inde merkezi sinir sistemi bulgularının görülmesi de tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.

SİVRİSİNEKLERE KARŞI ÖNLEM ÇAĞRISI

Yunanistan sağlık otoriteleri vatandaşlardan özellikle sivrisinek ısırıklarına karşı tedbir almalarını istedi.

Sivrisinek kovucuların kullanılması, pencere ve kapılarda sineklik bulundurulması, akşam saatlerinde mümkün olduğunca uzun giysilerin tercih edilmesi ve evlerin çevresinde sivrisineklerin çoğalabileceği durgun su birikintilerinin ortadan kaldırılması tavsiye ediliyor.

Komşu Yunanistan'daki hızlı vaka artışı, yaz sıcaklarının devam ettiği Türkiye'de de Batı Nil virüsüne karşı dikkatli olunmasının önemini artırıyor.