Zıvanadan çıkan eşkıyadan yeni tehdit: Umman yolumuza çıkarsa bombalarız!

Küresel haydut ABD’nin Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle açık bir arka kanalın mevcut olduğunu doğruladı; bu nedenle anlaşma için acelesinin olmadığını belirtti. İran'ın pes etmesi gerektiği mesajını veren Trump, Umman'a da sert bir uyarı yaparak "Eğer Umman Hürmüz Boğazı'nın açılmasına engel olursa ya da yolumuza çıkarsa, onları yerle bir edecek şekilde bombalarız" dedi.