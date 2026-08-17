Zıvanadan çıkan eşkıyadan yeni tehdit: Umman yolumuza çıkarsa bombalarız!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle bir gizli kanal olduğunu ve uzlaşmaya çalıştıklarını ifade eden Trump, bir başka Körfez ülkesini de tehdit ederek "Eğer Umman yolumuza çıkarsa, onları yerle bir ederiz" dedi.
Küresel haydut ABD’nin Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle açık bir arka kanalın mevcut olduğunu doğruladı; bu nedenle anlaşma için acelesinin olmadığını belirtti. İran'ın pes etmesi gerektiği mesajını veren Trump, Umman'a da sert bir uyarı yaparak "Eğer Umman Hürmüz Boğazı'nın açılmasına engel olursa ya da yolumuza çıkarsa, onları yerle bir edecek şekilde bombalarız" dedi.
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