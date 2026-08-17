  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
LGBTİ lobileri eğitime destek bahanesiyle üniversitelere el attı! Sapkın değilsen burs yok 2027 için hazırlıklar masaya yatırıldı Dünya mirasının kalbi İstanbul’da atacak Partiyi kurdu, Alevilerin oyu için Hacı Bektaş’a koştu! Hangi yüzle gittin! Akar’dan Kıbrıs’a net mesaj: Yüzme bilmeyenler gelmesin Bakan Gürlek’ten 17 Ağustos mesajı Üzerimize düşeni yapacağız Örgütte çözülme başladı, 3 kişi teslim oldu! Annelerin yüzü gülecek Eski Türkiye artığı hakkında soruşturma… Kuyruk acının sebebi bu mu Türker? Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik hatlarına ağır darbe! Odessa ve İzmail limanları alev alev! 17 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı!
Dünya Zıvanadan çıkan eşkıyadan yeni tehdit: Umman yolumuza çıkarsa bombalarız!
Dünya

Zıvanadan çıkan eşkıyadan yeni tehdit: Umman yolumuza çıkarsa bombalarız!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zıvanadan çıkan eşkıyadan yeni tehdit: Umman yolumuza çıkarsa bombalarız!

İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle bir gizli kanal olduğunu ve uzlaşmaya çalıştıklarını ifade eden Trump, bir başka Körfez ülkesini de tehdit ederek "Eğer Umman yolumuza çıkarsa, onları yerle bir ederiz" dedi.

Küresel haydut ABD’nin Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle açık bir arka kanalın mevcut olduğunu doğruladı; bu nedenle anlaşma için acelesinin olmadığını belirtti. İran'ın pes etmesi gerektiği mesajını veren Trump, Umman'a da sert bir uyarı yaparak "Eğer Umman Hürmüz Boğazı'nın açılmasına engel olursa ya da yolumuza çıkarsa, onları yerle bir edecek şekilde bombalarız" dedi.

Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! "Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz"
Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! “Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz”

Dünya

Trump’tan Kim Jong Un paylaşımı olay oldu! “Bu bakışa aldanmayın, çok iyi geçiniyoruz”

İran medyası Trump’ı tavuğa çevirdi! Animasyon videosuyla tiye aldılar
İran medyası Trump’ı tavuğa çevirdi! Animasyon videosuyla tiye aldılar

Gündem

İran medyası Trump’ı tavuğa çevirdi! Animasyon videosuyla tiye aldılar

Trump Körfez’i hayal kırıklığına uğrattı! Tek çare Mekke İttifakı
Trump Körfez’i hayal kırıklığına uğrattı! Tek çare Mekke İttifakı

Gündem

Trump Körfez’i hayal kırıklığına uğrattı! Tek çare Mekke İttifakı

Trump’tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması açıklaması! Dikkat çeken yorum
Trump’tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması açıklaması! Dikkat çeken yorum

Dünya

Trump’tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması açıklaması! Dikkat çeken yorum

Trump cezalandırdı! Güney Kore kararını açıkladı
Trump cezalandırdı! Güney Kore kararını açıkladı

Dünya

Trump cezalandırdı! Güney Kore kararını açıkladı

Erdoğan Al Jazeera'ye konuştu: İsrail'e resti çekti! Trump'a bomba mesaj!
Erdoğan Al Jazeera'ye konuştu: İsrail'e resti çekti! Trump'a bomba mesaj!

Gündem

Erdoğan Al Jazeera'ye konuştu: İsrail'e resti çekti! Trump'a bomba mesaj!

Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı
Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı

Dünya

Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23