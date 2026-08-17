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Sağlık Kanser taramasında SMS etkisi: 99 milyon hatırlatma, 35 bin 600 erken tanı
Sağlık

Kanser taramasında SMS etkisi: 99 milyon hatırlatma, 35 bin 600 erken tanı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kanser taramasında SMS etkisi: 99 milyon hatırlatma, 35 bin 600 erken tanı

Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşın ayağına kadar götürdüğü ücretsiz kanser tarama hizmeti, yüz binlerce ailenin yuvasını söndürmekten kurtardı. Bakan Memişoğlu, 99 milyon hatırlatma mesajıyla başlatılan seferberlik sayesinde 35 bin 600 vatandaşa erken teşhis konulduğunu bildirdi.

Sağlık alanında hayata geçirdiği devrim niteliğindeki projelerle milletin takdirini toplayan Sağlık Bakanlığı, kanserle mücadelede çığır açan bir seferberliğe daha imza attı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser taramalarına katılımı artırmak ve erken teşhis konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan kısa mesaj (SMS) uygulaması kapsamında vatandaşlara 99 milyon hatırlatma mesajı gönderildiğini belirtti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir SMS bir hayat kurtarabilir mi? Geçen yıl bugün başlattığımız projeyle, uygun yaş grubundaki vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırdık. Kanser tarama programları kapsamında Temmuz 2024'ten bu yana 16 milyon 88 bin 375 vatandaşımıza ücretsiz tarama yaptık. 658 bin vatandaşımızda şüpheli bulgu tespit ettik. 35 bin 600 vatandaşımızda kanseri erken dönemde tespit ederek, tedavi süreçlerini başlattık. Kanserde erken tanı hayat kurtarır. Sağlığınız için sizleri de ücretsiz kanser taramalarımıza davet ediyorum."

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