ŞOK Marketler 2024 yılının ilk yarısında büyümesini sürdürdü! Tam 10 bin 925 mağazaya ulaştı!

ŞOK Marketler 2024 yılının ilk yarısında da büyümesini sürdürdü. 200 yeni mağaza açılışıyla ŞOK Marketler’in mağaza sayısı yılın ilk 6 ayı sonunda 10 bin 925’e ulaştı. Aynı dönemde şirket, 2 binden fazla kişiye yeni iş olanağı sağlayarak 49 bin kişiyi aşan istihdamıyla ülke ekonomisine önemli katkıda bulundu. ŞOK Marketler, başarılı finansal performansı ve yeni mağaza açılışlarıyla satış gelirlerini artırırken; müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya ve sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeye devam ediyor.

Temel ihtiyaç ürünlerinde ‘her gün ucuz fiyat’

“Ara sıra değil hep ucuz” sloganıyla öne çıkan ŞOK Marketler, her gün ucuz fiyat modelini sürdürüyor. Hanelerin en temel ihtiyaçlarına bir gün değil her gün ulaşmasını sağlayarak müşterilerinin bütçesini korumaya devam ediyor. ŞOK Marketler ayrıca “ucuzluk festivali” ile de başta öz markalı ürünleriyle olmak üzere bir evin temel ihtiyaçları arasında yer alan onlarca çeşit üründe indirim ve fırsatlar ile müşterilerin hane ekonomisine katkıda bulunuyor.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2024 yılının ilk yarısındaki performanslarını şu sözlerle değerlendirdi: “ŞOK Marketler olarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda büyümemizi sürdürüyoruz. Ülkemizin 81 ilinde temel ürünlerde sürekli ucuzluk sağlayarak kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizin istihdamını en çok artıran şirketleri arasında yer aldık. Bu senenin ilk yarısı itibarıyla da yeni istihdam oluşturma konusundaki kararlılığımızla ülkemize katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.”