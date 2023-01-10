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Medya Şok iddia! HDP ile Ali Babacan'ın DEVA Partisi...
Medya

Şok iddia! HDP ile Ali Babacan'ın DEVA Partisi...

Mehmet Barlas, HDP ve DEVA Partisi'nden gelen benzer açıklamaları masaya yatırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 11:59:00 -
Şok iddia! HDP ile Ali Babacan'ın DEVA Partisi...

Mehmet Barlas, HDP ve DEVA Partisi'nden gelen benzer açıklamaları masaya yatırdı. "Bildiğiniz gibi son dönemde HDP ile DEVA Partisi sahada birlikte çalışıyor. Doğru düzgün bir teşkilatı bulunmayan DEVA Partisi'ne sahada HDP'liler destek veriyor. Yani tabanda bir HDP-DEVA ittifakı görülüyor. Tabandaki bu ittifak, aslında seçimlere HDP ile DEVA'nın birlikte katılacağının habercisi. Bu yöntemle daha fazla milletvekili çıkaracaklarını ve seçimlerin ikinci tura taşınmasına katkı sağlayacaklarını düşünüyorlar. Siyasi kulislerde konuşulan da bu" ifadelerini kullanan Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "HDP kendi adayıyla seçime girecek. Yakında adayımızı açıklayacağız" dedi. Ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Milletvekili sayısında anlaşamazsak DEVA Partisi olarak seçime katılırız" şeklinde konuştu. Peki bu iki partinin benzer açıklamaları ne anlama geliyor?

Bildiğiniz gibi son dönemde HDP ile DEVA Partisi sahada birlikte çalışıyor. Doğru düzgün bir teşkilatı bulunmayan DEVA Partisi'ne sahada HDP'liler destek veriyor. Yani tabanda bir HDP-DEVA ittifakı görülüyor. Tabandaki bu ittifak, aslında seçimlere HDP ile DEVA'nın birlikte katılacağının habercisi. Bu yöntemle daha fazla milletvekili çıkaracaklarını ve seçimlerin ikinci tura taşınmasına katkı sağlayacaklarını düşünüyorlar. Siyasi kulislerde konuşulan da bu.

"İnsanlar plan yaparken kader gülermiş" der büyükler. Eğer bu plan tutmazsa ve Erdoğan ilk turda yeniden kazanırsa ne olur peki? Cevabı çok açık. 6'lı masa ve bu ittifakın gizli ortakları HDP, FETÖ ve PKK'nın topu birden bir daha adı anılmamak üzere tarihe gömülür. Bu kaçınılmaz sonu gördükleri için her türlü kirli ittifaka, ayak oyunlarına başvurmaktan, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine göz kırpmaktan çekinmiyorlar."

 

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