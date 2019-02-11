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Şok iddia! FETÖ'cü askerlerin terfisinde Abdullah Gül etkisi

26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 15 Temmuz'un aktörü olan FETÖ'cü generallerin terfi ettiği 2010 YAŞ sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e işaret etti.

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
Şok iddia! FETÖ'cü askerlerin terfisinde Abdullah Gül etkisi

26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Hürriyet'ten İpek Özbey'e açıklamalarda bulundu. İlker Başbuğ, FETÖ'cülerin terfi ettirildiği 2010 YAŞ sürecine dikkat çekti.

"15 Temmuz’a kadar Başbakan Erdoğan’ın FETÖ mücadelesinde yeterli ve gerekli desteği aldığı söylenemez’ diyorsunuz. YAŞ’ta Başbakan’ın uzlaşıcı, Cumhurbaşkanı Gül’ün ise daha ısrarlı davranışlar içinde olduğunu söylüyorsunuz... Ne demek istiyorsunuz?" sorusuna Başbuğ şöyle yanıt verdi:

"Abdullah Gül ısrarcı oldu"

"17-25 Aralık yaşandı mı, yaşandı. Burada dönemin Başbakanı Erdoğan’ın Fetullah Gülen cemaatine karşı bir mücadelesi başladı mı, başladı. Başbakan Erdoğan, Fetullah Gülen cemaatine karşı savaş açtı. O zaman 2014-2015 şûralarında özellikle Erdoğan’ın FETÖ’cülerin terfisine müsaade edeceğini düşünmek akıl dışı değil mi? Ancak bu gerçekleşiyor. Ben soruyorum: 2014 ve 2015 YAŞ toplantılarında alınan kararlar neticesinde terfi ettirilen general/amirallerin yüzde 65’i, ordudan 15 Temmuz sonrası tasfiye edildi. Bu çok düşündürücüdür. 2010 YAŞ sürecinde yaşanılan olaylarda Başbakan Erdoğan’ın daha uzlaşıcı, Cumhurbaşkanı Gül’ün ise daha ısrarlı olduğunu gördüm. 2014’ten 15 Temmuz 2016’ya kadar olan sürece bakılırsa, Başbakan Erdoğan’ın Gülen örgütüne karşı yürüttüğü mücadelede yeterli ve gerekli desteği aldığı pek söylenemez, yalnız bırakıldığını düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:44
  1. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  2. 2010 YAŞ süreci
  3. FETÖ'cü askerlerin terfi ettirilmesi
  4. Terfilerde FETÖ parmağı
  5. İlker Başbuğ

YORUM YAZ

  • NurNur24 dk önce
    Hiç şaşırmayız her şey olası ve Aptullah gül çok esrarengiz bir adam çamura batmış olabilir
  • Adem EvliyaAdem Evliya32 dk önce
    Camia ne zamandan beridir ruzgara doğru "bevl" etmeye devam ediyor! Dolayısıyla derin provakasyona hazır hale gelmiş durumda. Sürec kontrol altına alınamaz ise, her şey tersine dönme eğilimine girer;başlamıştır bile!
  • 39 dk önce
  • İhanetİhanet40 dk önce
    abdullah gül davutoğlu hükümeti cia mossad öcalnın yerine geçen darbe bildirisi okuyanların emrinde yine darbe bildirisi okuyan z.b.cumhurbaşkanın emrinde darbeciler devleti yıktı.davutoğlu agül babacan içişleri dışişleri çalışma tüm bakancıkalr nur cemaatini yahudi mesihcilik anlaşışı oan evanjeliklerine emrinde darbe cuntası siyaslerin yönetme yetkisi yoktur.darbeciler devletimizi yıktı.darbeciler paralel hükümet kurmuşlar paralel cumhurbaşkanı dikmiş sahte seçimler sahte hükümetler darbe cunatsı devleti yıktı haçlıalr haçlı ismine uygun gülü getirmiş orodks ermeniler orodks karmanalılar.mesihçilik anlayısı vardır.darbe cuntası devletmizi yıktı.Galatyalılar dedikleri evanjelikler nur cemaati zübeyir gündüzalp yerine geçen z.bayındır ordoks dinin haçlı dinin yayıcısı yine darbe başbakanı k.vad.polat alemdarı dedikleri billygraham evanjelikler başbakan 17-25 aralı mesihin doğum günü israil oğullarına ülkeyi edirneden hakkiye yönetme yetkisi vermişler devleti ele geçirdik diyen darbe cuntasının bunalr elemanları.haraçlarıda himmetleride konaydan gider devletimizi yıktılar yeni devlet kurmuşlar cia mossad bnd konaydan tek elden yönetir.bunlar temcilci
  • Celil yağmuroğlu Celil yağmuroğlu 44 dk önce
    Ateş olmadan duman çıkmaz derler,, ey Milli medya ve yazarlar Ömür çok kıssa bari şerefinizle ve namusunuzla bunlarınçok iyi araştırarak belgeli kirli çamaşırlarını ortaya çıkaeınölürseniz şerefinizle ölün bari bunlar 200 senedir kanımızı emdiler Ulu Hakanımıza kan kusturdular kanları yerde kalmasın şereflerini yere sermeyin lütfen Kanuni Sultanın Hocası dediği gibi herşeye Mene Ne dersen Ülkemiz eldengider. ,,bunların peşini bırakmayın devamlı gündemde tutun bunları yıpratın ki bu aziz Batanımızı terk etsinler ki bu güzel Batana hep hasret kalsınlar,,
  • serhatserhat56 dk önce
    bu akp nin suçu ...... sanki bu adam akp li deyilmizdi
  • Sultan SüleymanSultan Süleyman57 dk önce
    Bu Gül sinsisi yokmu...Sempatik gülümsemesiyle her zaman Fettuşilere yardım etti ve ediyor, ve kimse bu adama kızamıyor...Bence vatana ve reise en büyük düşman ve hain bu güldür...Ama tarih onu değil, Reisi yazacak
  • 58 dk önce
  • ataata59 dk önce
    kısık yanlış ata oynamış. altılı yattı...

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