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Ekonomi Şok iddia! En ucuz sigara o fiyata çıkacak
Ekonomi

Şok iddia! En ucuz sigara o fiyata çıkacak

Sigaraya gelen yüksek zamlar şimdi de temmuzdaki ÜFE oranından nasibini alacak. Sigaraya eğer temmuz ayında açıklanacak ÜFE oranında zam gelirse en ucuz sigara 22 TL’den 40 liraya çıkacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 17:32:00 -
Şok iddia! En ucuz sigara o fiyata çıkacak

Yılın başından bu yana yüzde 50 civarında zamlanan sigaraya asıl büyük zam temmuzda bekleniyor. Enflasyondaki olağanüstü tırmanış temmuzda sigara üzerindeki ÖTV'ye otomatik zam olarak yansıyacak. Bugün 22 liraya satılan en ucuz sigara 1 Temmuz'dan itibaren 40 liraya fırlayacak. Sigaranın ÖTV'sine ocak ayında yüzde 47.40 zam yapıldı. Bu zam fiyatların yüzde 50'ye varan oranlarda artmasına yol açtı.

Henüz 4 aylık dönemde ÜFE yüzde 39.23'e ulaştı. Bu hızla giderse 6 ayda yüzde 60-70 bandına ulaşacak ÜFE, sigaraya büyük zam yapılmasına sebep olacak. Hesaplamalara göre en ucuz sigara, ÜFE'nin yüzde 60'a çıkması halinde 37 lira, yüzde 70'e çıkması halinde 40 lira olacak. En pahalı sigara da 51 lirayı görecek.

Kararı cumhurbaşkanı verecek

Her yılın ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen otomatik ÖTV zammının uygulanıp uygulanmayacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. ÜFE zammını düşük tutma ya da tümden iptal etme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının bu temmuzda ne yönde karar vereceği merakla bekleniyor. 

 

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