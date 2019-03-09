Şok iddia: Cezayir Genelkurmay Başkanı, BAE’den emir alıyor

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abduleziz Buteflika'ın 5. Dönem adaylığına karşı başlatılan protesto gösterileri sürerken öncek; önceki gün, gün içinde Genel Kurmay başkanlığından yapılan 2 açıklamada, ‘ülkede meydana gelebilecek karışıklıklara müsade edilmeyeceği' belirterek, protestocular uyarılmıştı. Ordunun bu uyarısına bugün Cezayir Ordusu eski Genel Sekreteri, emekli Hüseyin Bin Hadid'den tepki geldi.

Hüseyin Ben Hadid, Genelkurmay Başkanı Gaed Salah'ın BAE'den emir aldığını ve göstericileri korkutup durumu ağırlaştırmak için çalıştığını açıkladı.Ben Hadid, bugün Fransız gazetesi Al-Watan ile yaptığı röportajda; Cezayir ordusunun komutanının, ‘yurt dışından emir almadığını ve şu anda Cezayir'de hiçbir yabancı ülkenin bulunmadığını, vurguladığını söyledi.

'Salah ve Buteflika'nın kardeşi Cumhurbaşkanı'nın sağlığından faydalanıyor'

Komutanın açıklamalarına tepki gösteren Halid, “Cezayir Genel Kurmay Başkanı Salah ile Başkan Buteflika'nın erkek kardeşi Said, Cumhurbaşkanının kötüleşen sağlık durumundan faydalanarak halkın üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar” dedi.Ben Hadid, bu iki adamın Bouteflika'nın sağlığının 2005'te düşmeye başladığından beri birbirlerini iktidardaki konumunu pekiştirerek ülkeyi yönettiğini söyledi.

“Genelkurmay Başkanı Salah, Cezayir halkını korkutmayı bırakmalı" diyen Halid, “Salah'ın Bouteflika'nın ülkedeki gücün dizginlerini kontrol etmesi için ölümünü bekliyor" dedi.

Genelkurmay Başkanı Kayed Salah, önceki gün yaptığı açıklamalarda, ordunun güvenliği garanti edeceğini ve Cumhurbaşkanı Bouteflika'nın ‘beşinci dönem adaylığının' yenilenmesine karşı yapılan gösterilerde yorum yaparken de, ülkenin ‘kan dökülmesi çağına' geri dönmesine izin vermeyeceğini belirtmişti.

Göstericiler Buteflika'nın 5. defa aday olmasına karşı

Cezayir halkı 12 gündür, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini protesto ediyor. Eylemciler, 82 yaşındaki Buteflika'nın 5'inci defa aday olmasına karşı tepkili.