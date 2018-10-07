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Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giren ve bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine İstanbul'da bir bölgede ulaşıldığı iddia edildi.

07 Ekim 2018 Pazar 00:57
Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!

 yeniakit.com.tr  özel 

El-Cezire'nin Düşünce Tutukluları adlı sosyal medya hesabına dayandırdığı habere göre; Kaşıkçı'nın cansız bedenine İstanbul'da bir bölgede ulaşıldığı iddia edildi. Arabi21 televizyonuna konuşan bir kaynak ise Kaşıkçı'nın işkence edilerek öldürüldüğünü ve daha sonra da konsolosluktan çıkarıldığını ileri sürdü.

Öldürülmeden önce işkence

Arabi21'e konuşan bir kaynak, Kaşıkçı'nın öldürülmeden önce işkenceye uğradığını ve bunun öldürülene kadar sürdüğünü ifade etti.

Anbean kameraya kaydedildi ve Riyad'a gönderildi

Açıklamalarına devam eden kaynak, işkencelerin anbean kaydedildiği ve Kamera kayıtlarının ise Suudi Arabistan'ın Riyad yönetimine aktarıldığını söyledi.

Bir araçla konsolosluktan çıkarıldı

Kaynak, son olarak Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kasten öldürülen Kaşıkçı'nın cansız bedeninin bir araçla konsolosluktan çıkarıldığını ve ortadan kaldırıldığını belirtti.

Gazetecinin cesedi İstanbul'da bulundu

El-Cezire'nin Düşünce Tutukluları adlı sosyal medya hesabına dayandırdığı habere göre; Kaşıkçı'nın bedeninin İstanbul'da bir bölgede bulunduğu iddia edildi.

Yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 00:57
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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