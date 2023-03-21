Şok iddia! Bu gerçekten doğru mu Meral Akşener? Hakikaten çok ilginç

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı olabilmek için bölücülerin kapısına gittiğini belirten Turgay Güler, "Vah ki vah! Kemal Bey bunları yaparken İYİ Parti'de tansiyon fena yükseldi. 'Meral Hanım sakinleştirici almıştır' desem sanırım yalan olmaz" dedi.

Güler, Akşam gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Bey 'alıştıra alıştıra' taktiğiyle HDP'yle ilk görünür temasını kurdu. Ne konuştular peki?

'Kürt sorunu'! Yani ittifak işleri değil.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaç bakanlık, hangi bakanlık, kaç valilik...

Bunlar konuşulmadı!

Yerel yönetim özerkliği, PKK'ya operasyonların durdurulması, Apo'ya özgürlük...

Hiç konuşulmadı!

Ya ne konuşuldu peki? Kürt sorunu!

Türkiye'de bir Kürt sorunu yok halbuki...

Olur mu yok! Var! Meclis'te biri tutanağa 'bilinmeyen dil' yazmış!

Bu!

Evirdi çevirdi 'olacak iş değil' dedi. Devleti suçladı...

Bu basit işgüzarlıktan medet umdu.

Bu çerçevede başka da bir şey diyemedi.

Oysa gelinen noktada bugün Türkiye'de 'Kürt sorunu' diye bir sorun yok. Ya ne var? Terör sorunu.

Adı da PKK!

Kılıçdaroğlu HDP buluşmasından tam 17 saat önce Yenikapı'daki Nevruz mitinginde HDP'liler hadlerini yine aştılar. 'Öcalan'a özgürlük' istediler. PKK yani terör övücülüğü yaptılar. Hani PKK ile aralarına mesafe koymuşlardı. Bırakın mesafe koymayı artık küstahça daha da açık ediyorlar.

Kemal Bey görmemiş olabilir mi?

Olamaz!

Bu yüzdendir ki meseleyi kendince 'Kürt sorunu' parantezine alıp sıvışmayı denedi.

Yemedi kimse tabii ki!

Kucaklaşalım, sevelim, sevilelim edebiyatı yaptı. Hatta emperyalist güçlerin oyununa gelmeyelim gibi laflar etti.

ABD'ye, İngiltere'ye, Almanya'ya gidip icazet dilenen Kemal Bey dedi bunu.

PKK'ya elli bin TIR dolusu silah veren Amerika'ya tek laf edemeyen Kemal Bey!

PKK ile mücadele için gerekli tezkereye 'Hayır' diyerek ABD'lileri memnun eden Kemal Bey!

Yerseniz!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin genel başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için bölücülerin kapısına gitti.

Sırtını eli kanlı terör örgütü PKK'ya dayananlarla görüştü.

Bebek katillerinden cumhurbaşkanı olabilmek için yardım istedi.

Vah ki vah!

Kemal Bey bunları yaparken İYİ Parti'de tansiyon fena yükseldi. 'Meral Hanım sakinleştirici almıştır' desem sanırım yalan olmaz.

İYİ Parti içinde kazan kaldıran oldu. Hatta masaları yumruklayan. Sağlam kaynaklardan edindiğim bilgiyi aktarayım; Meral Hanım tepkileri doğru buluyormuş. Zaten kendisi de tepkiliymiş.

Ne demiştik en başta 'Kemal Bey alıştıra alıştıra'!

İYİ Parti'deki bir kanadın buna alışacağını ummak saflık olur. Aytun Çıray alışabilir, ama deve dişi gibi ağır abileri alıştırmak imkansız. Hatta siz onların yanına Meral Akşener'in ismini de yazın.

İnanmayan az sabredip beklesin.

Kemal Bey hata yaptığı gün İYİ Parti ittifaktan çekilir. Çekilmezse dağılır. Dağılmazsa açık açık Kılıçdaroğlu'nu hedef alır.

Yazın bir köşeye dediydi dersiniz.

Meral Hanım, Kemal Bey'den hiç hazmetmiyor artık bilesiniz. Boşuna değil İYİ Parti afişlerinde Kılıçdaroğlu'nu kullanmaması.

İYİ Parti tabanı mesajı alıyor."