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Şok iddia! Akciğer hücrelerinin yüzde 90'ını öldürüyor

ABD’nin Stony Brook Üniversitesi’nden bilim adamları, Ay tozu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Araştırmalara göre Ay tozuna maruz kalmak ciddi tehlikeler barındırıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:59
Şok iddia! Akciğer hücrelerinin yüzde 90'ını öldürüyor

Simule edilmiş Ay toprağı ile gerçekleştirilen testlerde, bu toz parçacıkları insan akciğer hücrelerinin %90’ını öldürüyor. Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde tozun, nöronlar ve sinir hücrelerini de yok ettiği gözlendi. Ayrıca potansiyel bir kanser riski oluşturduğu da ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:59
  1. ay
  2. Akciğer kanseri

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  • ertyuertyu58 dk önce
    Tüh! Ne yapacağız şimdi biz? Bundan sonra tatil için falan Aya gitmeyelim bari....
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