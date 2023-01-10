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Medya Şok iddia! 6’lı masada en az üç genel başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
Medya

Şok iddia! 6’lı masada en az üç genel başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor

HDP’li Pervin Buldan’ın yaptığı “Kendi adayımızı çıkaracağız” açıklaması çarşıyı fena karıştırdı. haber7.com yazarı Hasan Öztürk, 6’lı masada en az üç genel başkanın adaylığını açıklamaya hazırlandığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 10:43:00 -
Şok iddia! 6’lı masada en az üç genel başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor

HDP’li Pervin Buldan’ın yaptığı “Kendi adayımızı çıkaracağız” açıklaması çarşıyı fena karıştırdı. 6’lı masada en az üç genel başkanın adaylığını açıklamaya hazırlandığını ileri süren Hasan Öztürk, haber7.com'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Gazeteci Gürkan Hacır’ın Habertürk canlı yayınında söylediği  “Ak Parti’den oy  çalmak üzere kurulan iki küçük parti” bugünlerde “eşitler arasına eşit olarak girdik” diyecek  cüretkar söylemler geliştiriyor.

Davutoğlu, Anayasa’nın da dışına çıkılarak ihdas edilecek yeni bir vesayet odağından söz ediyor. “Konseyvari” önerisinde “Her stratejik  kararda cumhurbaşkanı kadar 6’lı masanın liderinin de imza hakkı  olacak” diyor.

Babacan, HDP’nin kapatılma ihtimalini gözeterek, seçmenlerine “Türklük”, “vatandaşlık tanımı” gibi tartışmalı alanları kaşıyan çıkışlar yapıyor.

HDP’nin 3’ncü yol çıkışını, 6’lı masa destekledi. Çünkü, nihayetinde HDP’lilerin de her fırsatta söylediği gibi “Ortak aday  konusunda” görüşüleceğini düşünüyorlardı.

Ama 2019’dan bu yana her fırsatta “şeffaf ittifak”, “müzakere” diye söze  başlayan HDP’liler ile, 6’lı masanın bazı ortakları tarafından geliştirilen ilişki biçimi hep “gayri meşru ilişki” olarak dizayn edildi. Ve buna rıza gösterilmesi istendi.

İşte o yüzden son olarak Buldan’ın çıkışı bu “gayri meşru ilişki” biçimine ve oylarının çantada keklik olarak görülmesine isyan niteliğinde!

KAVGALI EVE KIZ VERİLMEZ TAMAM DA BİR DE HASAN DAĞI’NA ODUNA GİDENLER YOK MU ACABA?

HDP kendi adayımızı çıkartırız diyerek el yükseltti. 6’lı masanın büyük ortağı CHP, masaya Kılıçdaroğlu’nun isminden başkasını götürmeyeceğini söylüyor. Akşener’in, “seçilebilir aday” söylemiyle birlikte Saraçhane’de İstanbul’un Belediye Başkanı lehine fiili durum oluşturması Kılıçdaroğlu tarafından püskürtüldü. Şimdi suskun.

Karamollaoğlu, iki belediye başkanı içinde “buldozer”, “ezmek” gibi kelimelerin bulduğu cümleler kurduktan sonra Kılıçdaroğlu seçilir” deyiverdi.

Babacan, “Adayım” diyor, hem de “seçilme garantili aday” olarak kendini görerek…

Davutoğlu ise, küsüratlı oy oranına bakmaksızın, “Her stratejik  kararda cumhurbaşkanı kadar 6’lı masanın liderinin de imza hakkı  olacak” diyor!

Uysal dünden Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabullenmiş görünüyor.

Peki 6’lı masadaki partilerin seçmenleri bu olup  bitene ne  diyor?

Anadolu’da güzel bir deyim  var. “Kavgalı eve kız verilmez!”

Bir de aynaya  bakmayanlar için bir deyimimiz var. “Haline bakmaz Hasan Dağı’na oduna gider!”

Haksız mıyım?"

 

 

 

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