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Spor Şok gelişme... Litvanya maça çıkmayacak mı?
Spor

Şok gelişme... Litvanya maça çıkmayacak mı?

UEFA Uluslar C Ligi’nde A Milli Futbol Takımı’nın İzmir’de konuk edeceği Litvanya, hava muhalefeti nedeniyle kente gecikmeli olarak gelecek. Litvanya Milli Takımı’nın maçtan yaklaşık 7 saat önce İzmir’e ulaşması beklenirken, maça çıkıp çıkmamaları ise büyük merak konusu...

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:09:00 -
Şok gelişme... Litvanya maça çıkmayacak mı?

UEFA Uluslar C Ligi’nde A Milli Futbol Takımı’nın İzmir’de konuk edeceği Litvanya, hava muhalefeti nedeniyle kente gecikmeli olarak gelecek. Litvanya Milli Takımı’nın maçtan yaklaşık 7 saat önce İzmir’e ulaşması bekleniyor.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Litvanya’yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45’te başlayacak. Ancak; maçtan 1 gün önce İzmir’e ulaşması beklenen Litvanya A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran’da deplasmanda oynadıkları Faroe Adaları karşılaşmasından sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkede mahsur kaldı.

Dün İzmir’de yapılması planlanan maç antrenmanını ve basın toplantısını Faroe Adaları’nda gerçekleştiren Litvanya A Milli Futbol Takımı’nın saat 22.30’da İzmir’de olması bekleniyordu. Ancak; olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle Faroe Adaları’ndaki Vagar Havalimanı’ndan kalkan uçak, İskoçya Edinburgh Havalimanı’na iniş yaptı. Litvanya kafilesinin bugün saat 11.00 uçuşuyla İzmir’e hareket etmesi ve saat 15.00 civarında kente ulaşması bekleniyor.

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