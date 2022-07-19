Şok eden haber! Yüzmek için girdi, beyni yendi

ABD'nin Iowa eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. Teksas'taki Taylor County'de bir göle girip yüzen adam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastada tespit edilen enfeksiyon ise doktorları şoke etti. Hastanın nadir görülen ve beyin yiyen 'Naegleria fowleri' adlı amip olduğu belirlendi. Böylece eyalette 35 yıl sonra bir ilk de gerçekleşmiş oldu.



ABD'de geçtiğimiz aylarda Missouri'li bir adam, Iowa gezisi sırasında Taylor County'deki Lake of Three Fires gölünü ziyaret etti. Göle girerek yüzen adam daha sonra rahatsızlandı. Temmuz ayının başlarında Jefferson City hastanesine kaldırıldı.

Doktorlar şok oldu

Hastanın muayenesini yapan doktorlar ortaya çıkan gerçekle hayrete düştü. Hastada 'beyin yiyen amip' olarak bilinen, nadir görülen bir enfeksiyon olan 'Naegleria fowleri' tespit edildi.

Gölde yüzerken beyin yiyen amip bulaştığı ortaya çıkan adamın sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Missouri Sağlık ve Kıdemli Hizmetler Departmanı, vakanın 35 yıl içinde eyalette doğrulanan ilk vaka olduğunu açıkladı. Bir Missouri sakininde tespit edilen diğer tek vaka 1987'de meydana geldi.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, 2021'de ABD'de üç kişide Naegleria fowleri enfeksiyonu vakası bildirildi.

Geçen yıl, Teksas'ta bir parkta su sıçramasına maruz kalan üç yaşında bir çocuk beyin yiyen amip nedeniyle yaşamını yitirmişti.