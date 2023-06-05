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Dünya Şok eden gelişme! Ünlü oyuncunun cesedi sandıktan çıktı
Dünya

Şok eden gelişme! Ünlü oyuncunun cesedi sandıktan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:22:00 -
Şok eden gelişme! Ünlü oyuncunun cesedi sandıktan çıktı

Brezilya’nın sevilen aktörlerinden Jeff Machado ülkeyi hem yasa boğdu hem de dehşete düşürdü… Rio de Janeiro’da bir mahallede yaşayan 44 yaşındaki Machado’nun bir süredir kayıp olması sonrasında yapılan incelemelerde korkunç bir son ortaya çıktı.

Brezilya’nın sevilen aktörlerinden Jeff Machado ülkeyi hem yasa boğdu hem de dehşete düşürdü… Rio de Janeiro’da bir mahallede yaşayan 44 yaşındaki Machado’nun bir süredir kayıp olması sonrasında yapılan incelemelerde korkunç bir son ortaya çıktı.

Machado’nun ailesinin kendisinden haber alamaması ve evcil hayvanlarının da evin bahçesinde başıboş dolaşmasından sonra polisin başlattığı soruşturma tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda ünlü oyuncunun cansız bedeni müstakil bir evin zeminine gömülmüş bir sandıkta ortaya çıktı.

Yetkililer, sandıkta elleri ve bacakları birbirine bağlı bir şekilde bulunan Machado’nun boynunda da çelikten bir kablo olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Brezilya polisi Rio’da Jeander Vinicius da Silva Braga isimli adamı yakaladı.

Sorgusu sırasında Braga, suçunu kabul ederken başkalarının da cinayete dahil olduğunu iddia etti. Suçlananlar arasında yer alan ve cesedin bulunduğu evi kiralayan yapımcı Bruno Rodrigues ise halen bulunamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kings isimli dizide rol alarak şöhrete kavuşan ve bir köpek tutkunu olan Machado’nun 8 köpeği bulunuyordu. Ünlü oyuncu sosyal medyadan sık sık köpekleriyle fotoğrafını paylaşıyordu.

Ünlü oyuncunun cansız bedeni evin zeminine gömülmüş eski bir sandıktan çıktı.

En son 31 Ocak’ta görülen Machado’nun katilinin arkadaşlarına ve ailesine mesajlar atarak iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. O dönemde Machado’nun sosyal medyada da paylaşım yaptığı belirtilirken katilinin bu mesajları attığı tahmin ediliyor.

 

 

 

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