Şok eden açıklama: İran SİHA'lar ile vurdu

İsrail, Umman Körfezi'nde bir yakıt tankerinin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) vurulmasından İran’ı sorumlu tuttu.



Tankerin vurulmasını İran’ın “tahriki” olarak değerlendiren bir İsrailli yetkili, Tahran’ın bu saldırıyla Katar’ın ev sahipliğini yapacağı Dünya Futbol Kupası öncesi bölgede “gerginliği tırmandırmayı” hedeflediğini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkili, tankerin vurulmasında İran’ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya’ya sattığı “Şahid 136” adlı SİHA’nın kullanıldığını bildirdi.

Liberya bandıralı “Pacific Zircon” adlı petrol tankeri, önceki gün Umman açıklarındayken bomba yüklü bir insansız hava aracı ile vurulmuştu. Yaklaşık 42 bin ton gaz yağı taşıyan ve Buenos Aires'e yol alan tankere yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Tankerin sahibi Singapur merkezli “Eastern Pacific Shipping” şirketi yetkilileri, saldırı sonrasında denizde bir sızıntı meydana gelmediğini ve maddi hasarın önemli olmadığını aktarmıştı.

Tankerin önce İsrailli milyarder Idan Ofer'e ait olduğu belirtilmesine rağmen daha sonra yapılan bir açıklamadaysa, Ofer'in, geminin doğrudan sahibi değil hissedarı olduğu kaydedildi.

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasındaki gerginlik artarken, bölgede daha önce de İsrail bağlantılı gemilere yönelik SİHA saldırısı gerçekleştirilmişti.

İsrail daha önce de İran'a karşı benzer suçlamalarda bulunmuş ancak Tahran yönetimi bu suçlamaları resmi olarak kabul etmemişti.

Kaynak: Euronews