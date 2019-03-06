Şok detaylar ortaya çıktı! Gezi'nin aktörlerini orada eğitime almışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı Gezi iddianamesine göre, OTPOR’un yöneticilerinden İvan Maroviç, 7-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de Gezi Parkı eylemlerinin başındaki isimlerden Mehmet Ali Alabora’ya saha eğitimi verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı, İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen Gezi Parkı iddianamesinde firari Mehmet Ali Alabora, Soros’un devrimci örgütü OTPOR ve Osman Kavala’nın eylemdeki rolleri detaylı olarak anlatıldı.

İddianameye göre, Gezi parkı eylemlerinin temelleri ABD’de yapılan Wall Street eylemlerinin başladığı dönemde atıldı. Ekim 2011’de “Ayaklan İ stanbul/Occupy İstanbul” sayfası oluşturulurken, sayfa üyeleri belirli süreçlerde “Revolt (Ayaklan) İstanbul” eylemleri düzenledi.

Kahire'de buluştu

Diriliş Postası'nın haberine göre: Saha eylemleriyle ilgili olarak her şey OTPOR/CANVAS örgütü tarafından tasarlandı. Bu bağlamda OTPOR’un liderlerinden İvan Maroviç, 18-21 Haziran 2012 tarihleri arasında Türkiye’de bulundu. Maroviç’in Türkiye’nin ardından Mısır’ın yolunu tuttuğu tespit edilirken, Gezi Parkı Eylemleri’nde ön planda bulunan Mehmet Ali Alabora’da bu sırada Mısır’a gittiği belirlendi. Maroviç, devrimin yaşandığı Mısır’ın başkenti Kahire’de 7-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Alabora’ya bizzat saha eğitimi verdi. Eğitim alan tek isim Alabora değil. Gezi’de etkin rol alan Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, Handan Meltem Arıkan, Melin Osasogie Edomwonyi de Alabora ile beraber OTPOR tarafından Mısır’da eğitildi. Alabora ayrıca, 29 Ekim 2012’de ABD’ye giderek birtakım temaslarda bulundu.

3 ülkede temas

Alabora’nın OTPOR’dan sahada etki ajanlığı dersi aldığı sırada Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala da Gezi darbe girişimi için uluslararası temaslarda bulundu. İddianamede Açık Toplum Vakfı’nın üyelerinden olan Kavala’nın 25 günlük süreç içerisinde gittiği ülkelere detaylı olarak yer verildi. Kavala, 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında Almanya’ya seyahat gerçekleştirdi. Kavala, 11-13 Haziran tarihlerinde Belçika’nın yolunu tuttu. 19 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri aralığında da yine Almanya’ya giden Kızıl Soros’un, 11 Temmuz ile 13 Temmuz arasında bu kez ABD’de olduğu saptandı.

Son seyahat Macaristan'a

Ünlü manipülatör Soros’a yakın isimlerden olan Kavala’nın dış seyahatleri bununla da sınırlı değil. Bu süre zarfında Almanya’ya epey seyahat düzenleyen Kavala’nın 24 Ekim’de Almanya’dan İngiltere’ye geçtiği buradaki temasların ardından 29 Ekim’de Türkiye’ye döndüğü aktarıldı. Kavala, Gezi darbe girişiminden önceki son seyahatini 5-6 Nisan 2013’te Soros’un ülkesi olan Macaristan’a gerçekleştirdi. Kavala’nın söz konusu ülkelerde kimlerle görüştüğü ise henüz aydınlatılamadı.

Elebaşları da gelmiş

OTPOR üyelerinin 2012 itibariyle Türkiye’ye yaptığı seyahatler epey sıklaştı. Maroviç’in İstanbul’a yaptığı 3 günlük seyahat sırasında ona Sırbistan uyruklu Dijana Buckovic ve Andelka Glisic’in de eşlik ettiği tespit edildi. Açık kaynaklarda yapılan araş tırmalara göre, OTPOR/CANVAS’ın ideolojik beyni ve kurucularından olduğ u görülen Srda Popovic ile Slobodan Djınovic’in, yine OTPOR üyesi Breza RACE ile birlikte Türkiye’ye aynı dönemde seyahat gerçekleştirdiği ve söz konusu üyelerinde aynı otelde kaldığı görüldü.

Antalya'da toplanmışlar

28 Haziran 2013 tarihinde ise Slobodan Djınovic, Jelena Ddjinovic, Breza Rrace, Krstic Bojana Markovic, Sham Elkwashassayad ve Geric Aleksandra isimli OTPOR üyelerinin Antalya’da bir otele aynı saatte giriş yaptıkları ortaya çıktı. OTPOR/CANVAS aktivisti olduğ u belirlenen Miljenko Dereta isimli ş ahsın Dubravka Velat Dereta ve Zarko Dılas isimli şahıslar ile birlikte Beşiktaş ’ta otelde konakladıkları belirlendi.

Telefonda itiraf ettler

Öte yandan Gezi’nin sanıklarından Yiğ it Aksakoğlu ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun OTPOR ile yakınlığı telefon görüşmelerine de yansıdı. Aksakoğlu’nun yapığı bir görüşmede, “İvan Maroviç’i getirebiliriz; o ağustos sonunda zaten gelecek gibi görünüyor şimdi ee bu OTPOR hareketinden... Bu işi profesyonel olarak yapıyor yani orada... Ama tabii biliyorsunuz OTPOR ismi şey olarak geçti; bu Gezi olaylarına hani onlar düzenlediler CIA miayey falan filan diye geçti ismi; yani bilmiyorum duydunuz mu, denk geldiniz mi, öyle bir tarafı var” ifadelerini kullandığı iddiama de yer aldı.

Avrupalılar soruyor

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora arasındaki temaslarda oldukça dikkat çekici. Buna göre Kavala, Gezi’den Alabora’yı arayarak “... Avrupalılar her gördüğümde şeyi soruyor; ‘İyi tamam da hani bu siyasi durumu nasıl değiştirecek’ diye sorup duruyor... ” dediği iddianamede ifade edildi.