Şok çıkış! Ali Babacan, eşekten düşmüşe dönecek

Mehmet Barlas, Türklük kavramının hiç geçmediği bir anayasa ile yanıp tutuşmaya başlayan Ali Babacan'a efsane bir ayar verdi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Ankaralı bir esnaf çocuğu olan Ali Babacan (...) Türklük kavramının hiç geçmediği bir anayasa ile yanıp tutuşmaya başladı. Ayrıca FETÖ'cü KHK'lılara da mavi boncuk dağıtmaya devam ediyor. Terör örgütlerinin desteğiyle cumhurbaşkanı olabileceğini zannediyor. Babacan'ın bir danışmanı varsa lütfen kendisine "PKK ve FETÖ ağzıyla siyaset yapmanın Türkiye'de bir karşılığı olmadığını" söylesin. (...)"