  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Şok çıkış! Ali Babacan, eşekten düşmüşe dönecek
Medya

Şok çıkış! Ali Babacan, eşekten düşmüşe dönecek

Mehmet Barlas, Türklük kavramının hiç geçmediği bir anayasa ile yanıp tutuşmaya başlayan Ali Babacan'a efsane bir ayar verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 10:08:00 -
Şok çıkış! Ali Babacan, eşekten düşmüşe dönecek

Mehmet Barlas, Türklük kavramının hiç geçmediği bir anayasa ile yanıp tutuşmaya başlayan Ali Babacan'a efsane bir ayar verdi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Ankaralı bir esnaf çocuğu olan Ali Babacan (...) Türklük kavramının hiç geçmediği bir anayasa ile yanıp tutuşmaya başladı. Ayrıca FETÖ'cü KHK'lılara da mavi boncuk dağıtmaya devam ediyor. Terör örgütlerinin desteğiyle cumhurbaşkanı olabileceğini zannediyor. Babacan'ın bir danışmanı varsa lütfen kendisine "PKK ve FETÖ ağzıyla siyaset yapmanın Türkiye'de bir karşılığı olmadığını" söylesin. (...)" 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

zaten babası
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23