Şok araştırma! Fastfood yemekler kilo aldırmıyor

American Society for Nutrition'ın hakemli bir dergisi olan "Advances in Nutrition"da bu hafta yayınlanan bir araştırmaya göre, yüksek glisemik gıdaların kilo alımına yol açması, düşük glisemik gıdalardan daha yüksek değil.

Glisemik indeks nedir?

Glisemik indeks (GI) İlk defa 1981 yılında Kanada’daki Toronto Üniversitesi'nde profesör David Jenkins tarafından tanıtıldı. Jenkins, vücudun karbonhidratları ne kadar hızlı parçaladığını ölçmek için bir yiyeceğe 0'dan 100'e kadar bir sayı atadı. Bu gıdalar, kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiklerine göre "hızlı karbonhidratlar" ve "kompleks karbonhidratlar" olarak adlandırıldı.

O zamandan bu yana insanlara, işlenmiş gıdalar, şekerlemeler ve gazlı içecekler gibi çok fazla yüksek glisemikli gıdaların onları şişmanlatabileceği söylendi, beyaz ekmeği kepekli ekmekle değiştirilmeleri istendi.

Ayrıca "hızlı karbonhidratlar"ın vücutta kan şekerini yükseltebileceği ve yağ depolanmasına neden olarak şeker hastalığı ve obeziteye neden olabileceği açıkladı.

Farklı tipte karbonhidratlar tüketenlerin kilo alımında fark yok

Ancak araştırmacılar, yaklaşık 2 milyon yetişkinle ilgili verileri analiz ettikten sonra, hızlı karbonhidrat tüketen yetişkinler ve daha düşük glisemik indekse sahip yiyecekleri tüketenler arasında vücut kitle indeksinde (BMI) tutarlı bir fark olmadığı sonucuna vardı.

Hızlı karbonhidratları tüketenlerin BMI'si daha düşük

Bilim insanları, kilo kaybı için hızlı karbonhidrat ve yüksek karbonhidrat diyetleri arasındaki farkları karşılaştıran 27 çalışmanın katılımcılarının yüzde 70’inin benzer BMI'lere sahip olduklarını söyledi. Bununla birlikte, sanılanın aksine BMI'nin en yüksek glisemik endekse sahip yiyeceklerle beslenenler arasında daha düşük olduğu görüldü.

Arizona Eyalet Üniversitesi’nden çalışmanın ortak yazarı Prof. Dr. Glenn Gaesser, "Popüler inanışın aksine, yüksek glisemik indekse sahip gıdalardan oluşan bir diyet tüketenlerin obez olma veya kilo alma olasılığı, düşük glisemik indekse sahip gıdalarla beslenen insanlardan daha fazla değil Ayrıca, kilo verme olasılıkları daha az değil” diye konuştu.

Karbonhidratlar sağlıklı bir tabağın parçası olabilir

Öte yandan araştırmacılar, besin yoğunluğu, diyet lifi ve eklenen şeker miktarı gibi karbonhidratların diğer niteliklerinin glisemik indeksinden daha önemli olduğunu iddia etti.

St. Catherine Üniversitesi'nden Prof. Dr. Julie Miller Jones, "Temel paket, karbonhidratların, türü ne olursa olsun, sağlıklı bir diyetin parçası olabileceği ve sağlıklı bir tabakta yer alabileceğidir" dedi.