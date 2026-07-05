Dünya Kupası günlüğü: Son 16 turunda 2 kritik maç oynanacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın 2 maç oynanacak. Meksika-İngiltere ve Portekiz-İspanya karşı karşıya gelecek.
Dev turnuvada heyecan devam ediyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda yarın oynanacak son 16 turu maçları şöyle:
03.00 Meksika-İngiltere (Mexico City Stadı)
22.00 Portekiz-İspanya (Dallas Stadı)
SON 16 TURU MAÇLARI
4 Temmuz | Kanada - Fas | 0-3
5 Temmuz | Paraguay - Fransa | 0-1
5 Temmuz | Brezilya - Norveç |
6 Temmuz | Meksika - İngiltere |
6 Temmuz | Portekiz - İspanya |
7 Temmuz | ABD - Belçika |
7 Temmuz | Arjantin - Mısır |
7 Temmuz | İsviçre - Kolombiya |