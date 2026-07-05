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Spor Dünya Kupası günlüğü: Son 16 turunda 2 kritik maç oynanacak
Spor

Dünya Kupası günlüğü: Son 16 turunda 2 kritik maç oynanacak

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Dünya Kupası günlüğü: Son 16 turunda 2 kritik maç oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın 2 maç oynanacak. Meksika-İngiltere ve Portekiz-İspanya karşı karşıya gelecek.

Dev turnuvada heyecan devam ediyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda yarın oynanacak son 16 turu maçları şöyle:

03.00 Meksika-İngiltere (Mexico City Stadı)

22.00 Portekiz-İspanya (Dallas Stadı)

SON 16 TURU MAÇLARI

4 Temmuz | Kanada - Fas | 0-3

5 Temmuz | Paraguay - Fransa | 0-1

5 Temmuz | Brezilya - Norveç |

6 Temmuz | Meksika - İngiltere |

6 Temmuz | Portekiz - İspanya |

7 Temmuz | ABD - Belçika |

7 Temmuz | Arjantin - Mısır |

7 Temmuz | İsviçre - Kolombiya |

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