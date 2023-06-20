  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son seçimi bilen ünlü anketçi son durumu duyurdu! Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı gündeme oturacak

Muhalif gazeteci Serdar Akinan sonunda gerçeği itiraf etti! "O slogan doğru"... "CHP konuşur, AK Parti yapar"

Sınav sorularını çalarak komiser olan FETÖ'cülere operasyon

Yarım asırlık Türk tekstil devi iflas etti! Kötü haber maalesef geldi

ABD Türkiye'nin o silahını konuşuyor! 'Sadece bizim değil tüm dünyanın dikkatini çekti' diyerek duyurdular

Sonunda bu da oldu! CHP'li üyeden Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Babacan'a dolandırıcılık davası

Otobüs ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İşte Türkiye'nin yeni genel maksat helikopteri T925

Alman ordusuyla ilgili flaş iddia! Gizli belgeler ortaya çıktı

Erdoğan haftalardır planlıyordu! İşte o kritik hamle
Ekonomi Şok açıklama: 'IMF olarak dijital para birimleri üzerinde çalışıyoruz'
Ekonomi

Şok açıklama: 'IMF olarak dijital para birimleri üzerinde çalışıyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-06-20 14:46:00 -
Şok açıklama: 'IMF olarak dijital para birimleri üzerinde çalışıyoruz'

Georgieva, IMF olarak küresel merkez bankası dijital para birimleri üzerinde çalıştıklarını, ancak hala birçok şeyin kararlaştırılmadığı bir noktada olunduğunu kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerine yönelik Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, dijital devrimin yönlendirdiği büyük dönüşümün farkında olduklarını söyledi.

Politika yapıcıların hızlı hareket etmemesi halinde fırsatların kaçma, gelecek için ise yeni risklerin oluşma ihtimali olduğunu anlatan Georgieva, IMF olarak küresel merkez bankası dijital para birimleri üzerinde çalıştıklarını, ancak hala birçok şeyin kararlaştırılmadığı bir noktada olunduğunu kaydetti.

Georgieva, birçok merkez bankasının konuyu ele aldığına işaret ederek, 114 merkez bankasının keşif aşamasında olduğunu aktardı. Georgieva, merkez bankası dijital para birimi konusunda dünyanın en büyük pilot uygulamasının ise 118 milyon katılımcıyla Çin'de yapıldığını dile getirdi.

Merkez bankası dijital para birimlerinin daha fazla insanın finansal hizmetlere erişimini sağladığına ve maliyeti düşürdüğüne dikkati çeken Georgieva, bunların daha dirençli ve verimli ödeme sistemleri sağlayabileceklerini ifade etti.

Georgieva, ayrıca merkez bankası dijital para birimlerinin sınır ötesi ödemeler için daha ucuz ve daha hızlı bir yol olabileceklerini aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşlemlerin daha verimli ve daha adil olması için ülkeleri birbirine bağlayan sistemlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Georgieva, "Bu nedenle, IMF olarak küresel bir merkez bankası dijital para birimi platformu konsepti üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23