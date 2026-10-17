ŞOK 17-20 Ekim kataloğu: Gıdadan oto aksesuarlarına indirim rüzgarı

ŞOK’ta ekim ayının üçüncü haftasına ait kampanya ürünleri belli oldu. Katalogda şampuan ve diş macunundan tencere ve saklama kaplarına, şarjlı oto süpürgesinden araç içi düzenleyicilere kadar farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler bulunuyor. Paylaşılan katalogdaki kampanya dönemi 17-20 Ekim 2026 tarihlerini kapsıyor.

KİŞİSEL BAKIMDA ŞAMPUAN VE DİŞ MACUNU İNDİRİMLERİ

Elidor Güçlü ve Parlak ile Onarıcı ve Koruyucu şampuanların 650+325 ml’lik paketleri 399 TL yerine 279 TL’den satışa sunuluyor. Dermokil’in 950 ml’lik şampuan çeşitleri ise 199 TL’den 139 TL’ye düşüyor.



Elseve Hydra Hyaluronic serisinde 250 ml saç kremi 269 TL yerine 179 TL, 150 ml dolgunlaştıran serum 299 TL yerine 199 TL ve 300 ml saç maskesi 399 TL yerine 269 TL olarak fiyatlandırılıyor. Hobby’nin 150 ml saç jölesi de 199 TL’den 119 TL’ye iniyor.

Signal White Now Gold 75 ml diş macunu 229 TL yerine 99 TL, Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 299 TL yerine 159 TL’den sunuluyor. Mon Amour Sky Line eyeliner ve Super Stay Full Lash maskara seçenekleri 249 TL’den 149 TL’ye düşerken Lady Club’ın 180 ml body mist çeşitleri 199 TL yerine 129 TL oluyor. Mage güzellik sabununun 100 gramlık çeşitleri ise 39,95 TL’den satılıyor.



KÂĞIT ÜRÜNLERİNDE “1 ALANA 1 BEDAVA”



Temizlik kategorisinde Familia Natural bambu özlü altılı kâğıt havlu 178 TL, aynı serinin 16’lı tuvalet kâğıdı 278 TL fiyatla “1 alana 1 bedava” kampanyasına dahil ediliyor.

Mintax Çok Amaçlı Genel Temizleyici Sıvı Beyaz Sabun’un 1000 ml’lik ürünü 79 TL olarak katalogda yer alıyor. Cif Infinite Clean Misket Limon ve Limon Otu 280 ml sprey temizleyici 339 TL yerine 179 TL’den sunulurken Sera XXL airfryer pişirme kâğıdının 25 adetlik paketi 49 TL oluyor.

SUCUK, HİNDİ FÜME VE DONDURULMUŞ ÜRÜNLER



Gıda kampanyasında Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk’un 200 gramlık paketi, 399 TL fiyatla “1 alana 1 bedava” fırsatıyla sunuluyor. Polonez Hindi Füme Eti’nin 2x50 gramlık paketi ise 79 TL yerine 54,90 TL’den satılıyor.

Superfresh Artizan sucuklu, kaşarlı ve acukalı tostun 165 gramlık ürünü 199 TL’den 135 TL’ye düşüyor. Danone Bitkisel Kremsos 200 ml 32,90 TL yerine 26,90 TL, Uno Tam Buğday Unlu Lavaş 325 gram ise 92,90 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Vatan salatalık ve karışık turşunun 3 kilogramlık seçenekleri 195 TL yerine 175 TL’den sunuluyor. Deren 25’li bardak poşet çay 43 TL’den 37,90 TL’ye, Amigo 340 gram yer fıstığı ezmesi 115 TL’den 99 TL’ye iniyor.

Dr. Oetker Instant Maya’nın 3x10 gramlık paketi 32,90 TL yerine 27,90 TL oluyor. Indomie dana eti, tavuk ve köri aromalı 60 gramlık bardak noodle çeşitleri 40 TL yerine 29 TL’den satılıyor. Algida Maraş Usulü sade ve sade-çikolatalı 500 ml dondurma seçenekleri ise 200 TL’den 169 TL’ye düşüyor.



ATIŞTIRMALIKLARDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?



McVitie’s Hobnobs Sütlü Çikolatalı 262 gram bisküvi 150 TL yerine 125 TL, Nussbeisser 100 gram fındıklı çikolata 179 TL yerine 129 TL olarak katalogda yer alıyor.

Ülker Go Ahead High Protein Bar 37 gram 99,95 TL’den 69,95 TL’ye, aynı markanın 25 gramlık orman meyveli granola barı 34,95 TL’den 27,95 TL’ye düşüyor. Eti Karam Gurme Sütlü 50 gram 29,95 TL, Eti Petito Sosbon Çilekli Krema Dolgulu 48 gram 28,50 TL ve Eti Susamlı Çubuk 120 gram 27,95 TL’den sunuluyor.

Barbie Flip Phone Şeker’in 30 gramlık ürünü 49,95 TL, Oneo Ekşi Elma ve Limon’un 27 gramlık paketi ise 50 TL yerine 39,95 TL oluyor. Lay’s Klasik ve Ruffles Originals 193 gram ile Doritos Taco ve Nacho 218 gram mega boy cips çeşitleri 91 TL’den 75 TL’ye iniyor.



MUTFAKTA TENCERE, TAVA VE SAKLAMA KAPLARI



Ev gereçleri bölümünde ütü masası 1.750 TL, kelebek kurutmalık 1.500 TL fiyatla yer alıyor. İkili granit sahan ve tava seti 1.390 TL’den sunulurken 22 cm granit derin tencere ile 24 cm granit basık tencerenin her biri 1.190 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Granit krep tavanın 26 cm’lik modeli 599 TL, aynı ölçüdeki granit tava ise 699 TL’den satılıyor. Beş parçalı Paşabahçe Snowbox saklama kabı seti 625 TL, Maxi Patisserie ayaklı servis tabağı 699 TL ve Bouquet kase tabak 275 TL olarak katalogda bulunuyor.

Breakfast kapaklı kavanozların ikili 1230 cc seti 375 TL, ikili 795 cc seti ise 299 TL’den sunuluyor. Paylaşılan ürün dökümünde Borcam yuvarlak tepsi için 275 TL ve 299 TL olmak üzere iki ayrı fiyat bulunuyor; bu ürünlerin ölçü veya model farkı belirtilmiyor.



ARAÇ AKSESUARLARINDA FİYATLAR 75 TL’DEN BAŞLIYOR



Otomobil ürünleri arasında şarjlı çok fonksiyonlu oto süpürgesi 1.750 TL, analog basınç göstergeli kompresör 799 TL ve üçgen reflektör lambası 499 TL fiyatla öne çıkıyor. Araç içi hava temizleyici 250 TL, ambiyans LED aydınlatma ise 299 TL’den sunuluyor.

100 W araç çakmak şarjı ve direksiyon kılıfının her biri 199 TL olarak fiyatlandırılıyor. İkili oto koltuk arası düzenleyici 125 TL, balık yüzgeci anten 100 TL, süper emici oto kurulama bezi 75 TL ve ikili oto zor kir bezi 150 TL’den katalogda yer alıyor.