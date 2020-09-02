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Aktüel Soğuksu Milli Parkı'nda 30 dönüm ormanlık alan yandı
Aktüel

Soğuksu Milli Parkı'nda 30 dönüm ormanlık alan yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:08:30 -
Soğuksu Milli Parkı'nda 30 dönüm ormanlık alan yandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda çıkan orman yangınında, 30 dönüm alan zarar gördü.

Soğuksu Milli Parkı'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi parkta bulunan güvenlik görevlileri yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 2 helikopter, 5 itfaiye aracı, 4 tanker, 5 arazi aracı, 50 personel ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 30 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar da söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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