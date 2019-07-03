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Soğukoluk Yaylası’nın eski haline gelmesi 50 yıl sürecek

Hatay’da son yılların en büyük orman yangınının yaşandığı Soğukoluk Yaylası yeniden ağaçlandırılıyor, bölgenin eski haline gelmesi 50 yıl sürecek.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:08
Soğukoluk Yaylası’nın eski haline gelmesi 50 yıl sürecek

Hatay’da son yılların en büyük orman yangınının yaşandığı Soğukoluk Yaylası yeniden ağaçlandırılıyor, bölgenin eski haline gelmesi 50 yıl sürecek.



Hatay’ın Belen ilçesinde 2018 Eylül ayında elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların neden olduğu orman yangınında 134 hektar ormanlık alan küle dönmüştü. Aradan geçen 10 aylık süreçte Belen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleribölgede 1 ton 200 kilo kızılçam tohumu ekimi yaptılar. Yangından zarar gören ağaçlar ise kesilerek ihale ile satışı gerçekleştirildi ve geliri devletin kasasına aktarıldı.



Soğukoluk Yaylası’nda incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Orman Bölge Müdürlüğü olarak işlerinin sadece yangını söndürmek olmadığını yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırılması işinin de yangını söndürmek kadar önemli olduğunu belirtti. Altındaş, "Yangın söndükten Orman Genel Müdürlüğü olarak aynı yıl içerisinde veya bir yıl içerisinde yanan alanları ağaçlandırıyoruz. Bir yer yandığı zaman o bölgede izne konu edilemiyor bunu üzerine basarak söylüyorum. Bir yer yandığı zaman gündem oluyor villa yapılacak otel yapılacak fabrika yapılacak gibi. Aslında tam tersi yanmayan alanlara bunlar yapılabilir ama yanan ormanlık alana hiç bir şey yapılmasına izin vermiyoruz tekrar ağaçlandırıyoruz. Bu bölgenin eski haline gelmesi 50 belkide 60 yıl sürecek orman ağaçları yavaş büyüyen ağaçlardır şu an burada gördükleriniz 1 yaşında fidanlardır. Orman yangınında zarar gören ağaçlar kesimleri yapılarak ihale usulü ile satılıyor ve devletin kasasına gelir olarak giriyor" şeklinde konuştu.



Orman yangınlarında ekiplerin can güvenliği ve yangının kontrollü söndürülmesi işlemlerinde kullanılan yangın komuta aracını da tanıtanKahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, bu araç sayesinde yangın söndürme ekiplerimizi araç takip sistemleri sayesinde takip ederek yangının kontrollü söndürülmesini sağladıklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:08
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