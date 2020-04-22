  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Sivas’ın Gürün ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları kayısı üretimi olumsuz yönde etkiledi.

2020-04-22 16:23:24 -
Soğuk hava kayısıyı vurdu

Sivas’ın Gürün ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları kayısı üretimi olumsuz yönde etkiledi.


Sivas’ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Gece sıfırın altına düşen sıcaklık tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiledi. Kayısı ağaçlarının çiçekleri döküldü. Tümer Derebağı isimli üretici kayısı ağaçlarının soğuktan olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, ürün kaybının yaklaşık yüzde 80 civarında olacağını söyledi. Tümer, elma ve kiraz çiçeklerinin ise sağlam olduğunu ifade edip, “Kayısı da bu yıl verim yüzde 20 civarında olur. Umudumuz elma, kiraz ve cevizde” dedi. Gönül Derebağı isimli üretici ise kayısının dondan büyük ölçüde zarar gördüğünü söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı