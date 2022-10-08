Soğuk hava bel, boyun, sırt ağrısını tetikliyor! Soğuk havalarda kas ağrısı nasıl geçer? Sırt üşütmesi belirtileri

Hareketsiz yaşamın getirdiği sıkıntılardan biri olan sırt ağrısını, toplumda her beş kişiden biri hayatında en az bir kez yaşar. Bunun yanı sıra sırt ağrısı önemli bir hastalığın belirtisi de olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Soğuk hava bel, boyun, sırt ağrısını tetikliyor!

Günümüzde pek çok kişinin muzdarip olduğu bel, boyun ve sırt ağrısı soğuk havalarda iyice artıyor. Bugünlerde polikliniklere başvuruların önemli bir kısmını bu şikayetlerle gelenler oluşturuyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar “Günümüzde kronikleşmiş, uzun dönemli ve tekrarlayıcı omurga sorunlarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Kişinin günlük yaşam kalitesini iyice düşüren bu sorunlar özellikle sonbahar ve kış aylarında daha da fazla karşımıza çıkıyor. Omurganızda sorun var ise soğuk hava hemen her zaman olumsuz etkileyecek ve bu şikayetlerde artışa neden olacaktır” diyor. Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar bel-boyun ve sırt ağrılarının soğuk havalarda neden artış gösterdiğini anlattı, korunma yollarına yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Modern çağın en sık karşılaşılan sorunları arasında şüphesiz bel, boyun ve sırt ağrıları geliyor. Gerek kendimiz gerekse çevremizde gün geçmiyor ki ‘her yanım ağrıyor’ sözlerini duymayalım. Özellikle çağımızın genel hali olan masa başında saatlerce bilgisayar ekranına kilitlenmiş halde çalışma, omurgamızın akıllı telefon, tablet, laptop ve bilgisayar kullanırken neredeyse şekilden şekile girmesi, klima önünde kalma ve ağır poşetler taşıma gibi pek çok faktör farkında olmadan omurgamıza zarar vermemize neden olabiliyor!

Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar “Kronikleşmiş bel, boyun ve sırt ağrılarının altında disklere ait yıpranma ve fıtıklardan omurgada kaymaya bağlı sinir sıkışmalarına dek çeşitli nedenler yatmakta. Birçok kişinin şikayetleri ilaç ve dinlenme ile kısa sürede geçebilirken, hatırı sayılır bir grup ise kronikleşmiş, uzun dönem, tekrarlayıcı omurga sorunları yaşıyor ve bu grup hastalarda her şey yolundayken ağrı, tutukluk, hareket kısıtlılığı, kola, bacağa yayılan ağrı ve uyuşma atakları soğuk havalarda tetikleniyor” diyor.

Soğuk havada neden ağrılar artıyor?

Sonbahar ve kış ayları bu sorunların birdenbire rahatsızlık yaratmaya başladığı dönemler. Peki neden soğuk havalarda bizleri doktorlara gidecek kadar ağrıtan omurga sorunları yaşıyoruz?

Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar bunun nedenlerini şöyle açıklıyor: “Çünkü sorunlu, düzenini korumakta zorlanan omurgamız sıcak ortamda daha rahat oluyor. Kaslak daha gevşiyor ve mekanik olarak omurgamızın hareketleri kolaylaşıyor. Sorunlarıyla daha kolay baş ediyor ancak omurganızda sorun var ise soğuk hemen her zaman olumsuz etkileyecek ve şikayetlerde artışa neden olacaktır. Çünkü soğuklarla birlikte spazmlar, gerginlik ve hareket yeteneğinde azalma omurganın toleransını da azaltıyor, klima önünde uzun süre kalmak, açık araba camından gelen rüzgar, özellikle de terlemiş birisinde kaslarda spazma, omurgada katılık, gerginlik ve ağrılara yol açıyor.” En ufak ters bir hareketin bile ‘bardağı taşıran son damla etkisi’ yapabildiğini belirten Aytar, “Omurgalar güçlü olmadığı zaman, sabah lavabo önünde el yıkamak için ufak bir eğilme hareketi, bir kuvvetli hapşırık, masanın üzerindeki bardağı eğilip alıvermek bile belde, boyunda tutulma ve sırtta bıçak saplanır ağrıyla kişileri biz beyin cerrahlarına getirebiliyor. Unutmayalım ki omurga sağlığımızı korumak, sorunların farkında olmak tedavi seçeneklerinden çok daha önce geliyor” diyor.

Bel, sırt ve boyun ağrısına karşı 9 etkili önlem

-Omurganızı her zaman sıcak tutmaya dikkat edin, terledikten sonra soğuğa çıkmayın.

-Fazla kilolarınızdan kurtulun, hatta ideal kilonuzda olmaya çalışın.

-Hareketsiz kalmayın, çünkü hareketsiz bir yaşam tarzı omurganızı zayıflatıyor.

-Uzun süre aynı şekilde hareketsiz kalmayın.

-Düzenli egzersiz yapın. Boyun, sırt, bel ve hatta merkez bölgesi yani karın kaslarınızın gücü arttıkça omurganıza, özellikle bozuk disk yapılarınıza binen yük çok azalacak ve en önemli ilaçlarımızdan birisi olacaktır.

-Klima önünde durmayın, otomobil camından sürekli rüzgar almayın.

-Masa başında bilgisayar önünde uzun süre kalmak, omurgamızın en huzursuz olduğu, en kötü omurga pozisyonlarının başında geliyor. Bilgisayara eğilmekten kaçının.

-Çalışma ortamınızı gözden geçirin ve ergonomik, bel destekli bir koltukta oturun.

-Masa başında çalışırken mutlaka dik oturun, ‘iki büklüm’ dediğimiz halde tablet, laptop ve cep telefonu kullanımının omurganıza ne kadar zarar verdiğini unutmayın.

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Sırt ağrısı belirtileri nelerdir? Sırt üşütmesi belirtileri

Yaşam tarzınız sırt ağrısı nedenleri arasında önemli bir yere sahip olabilir. Bilgisayar başında çok fazla oturuyor, gün içinde çok az hareket ediyor; yanlış duruş, oturuş ve beslenme alışkanlıklarında bulunuyorsanız veya çok fazla rüzgâr, soğuk hava vb. koşullara maruz kalıyorsanız sırt ağrılarının oluşması için bir risk artışı söz konusu olabilir. Aynı zamanda aşırı kilolu olmak, korku ve ruhsal gerilimler de sırt ağrısı oluşumuna sebep olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Sırt bölgesinde uzun süredir hissettiğiniz ağrı, hareketlerde kısıtlanma, kas ağrıları ve bıçak saplanması şeklinde oluşan ani ağrılar, sırt ağrısı tablosu içerisinde değerlendirilir. Bu ağrı genellikle bel omurgası etrafında yoğun olmak ile birlikte boyun, kol ve ensenizde de ortaya çıkabilir. Ancak yüksek ateş, ani kilo kaybı, şişme, göğsünüze doğru ilerleyen veya geçmeyen sırt ağrısı şikâyetiniz varsa veya sırtınızda zedelenme, kalçanızda uyuşma, dizlerinizin altına doğru inen bir ağrınız mevcut ve ilk kez sırt ağrısı şikâyetiniz oluştuysa doktorunuza görünmeniz önerilir. Bunun dışında mutlaka doktorunuza başvurmanız gereken bazı alarm belirtiler de aşağıdaki gibidir:

Son 3 ay içinde geçirilmiş ciddi travmalar

Bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalığın varlığı

Uzun süreli kortizon kullanımı

Gece terlemeleri

Gece artan sırt ağrıları

Sırt ağrısının artış göstermesi

Kemik erimesi olan kişilerde küçük travma ve ani hareketlerle ortaya çıkan sırt ağrısı

Ağrının bir aydan uzun sürmesi

Bacaklarda uyuşma, güçsüzlük ve idrar kaçırma eşlik ediyorsa

Sırt ağrısı neden olur?

Sırt ağrısı genellikle gerilen kasların bazı sinirleri zorlaması sonucunda oluşur. Buna sebep kambur pozisyon ya da yanlış oturma ve yürüme, rahatsız bir zeminde uyku, uzun süre eğilmek, ayakta durmak gibi fiziksel aktiviteler olabilir. Düzenli egzersiz yapmamak, uzun süreli hareketsizlik (sedanter yaşam), uyku bozuklukları da sebep olarak görülür.

Aşırı ruhsal gerilim ve korku gibi ruhsal problemler de sırt ağrısına sebebiyet verebilir. Obezite, viral enfeksiyonlar, kemik bozuklukları, travma, omurga hastalığı, disk kayması, kas veya bağ doku hastalığı, böbrek, kalp, akciğer ve yemek borusu gibi iç hastalıklar, tümörler de sırt ağrısı neden olabilir. Bu faktörlerden omuriliğin bağ doku elemanlarının hasarlanması veya böbrek, bağırsak ya da üreme organlarını ilgilendiren hastalıklar spesifik olarak sol sırt ağrısı nedenleri arasında değerlendirilir. Gebelik hali ve çeşitli jinekolojik problemler kadınlarda sırt ağrısı ile sonuçlanabilecek durumlar arasındadır.

Tüm bunlara ek olarak kişinin servikal (boyun) bölgesinde olan boyun ağrısının sırt bölgesine yayılması sebebiyle oluşan ağrı da bir sırt ağrısı çeşidi olarak kabul edilir. Bu iki durumun ayırt edilmesinde doktor muayenesi gereklidir.

Sırt ağrısı nedenleri kendi içerisinde 5 ayrı grupta incelenebilir:

Mekanik Nedenler

Omurilik, bu yapıların arasında bulunan intervertebral diskler ya da yumuşak dokularda hasarlanma meydana gelmesi sırt ağrısının sık karşılaşılan mekanik nedenleri arasındadır. Bu faktörlerle ilişkili olan disk fıtıkları meydana geldikten sonra kişilerde travmatik sırt ağrısı ortaya çıkabilir. Disk kaymalarına bağlı olarak meydana gelen kırıklarda da değişen şiddette sırt ağrısı oluşabilir. Gebelik döneminde bazı kadınlarda sırt ağrısı oluşması sık karşılaşılan bir durumdur.

Dejeneratif Nedenler

Omurganın çeşitli bölgelerinde meydana gelen osteoartrit gibi dejeneratif rahatsızlıklar sonucu hastalarda sırt ağrısı ortaya çıkabilir.

İnflamatuvar Nedenler (İltihabi Durumlar)

Sırt ağrısının inflamatuvar nedenleri arasında serenogatif spondiloartropati olarak tanımlanan hastalıklardan ankilozan spondilit öne çıkar. Bu hastalıkta sırtta ağrı hissi iltihaplanma sürecinin başlaması ile meydana gelir.

Onkolojik Nedenler

Sırt bölgesinde omurilik üzerinde meydana gelen kötü huylu lezyonlar, kemik iliğindeki kanserler ya da sinirler üzerinde baskı oluşturan yer kaplayıcı yapılar, ağrı şikayetinin oluşması ile sonuçlanabilir.

Enfeksiyöz Nedenler

Omurganın veya disklerin mikrobik hastalıkları ve abse gibi lezyonlara bağlı olarak enfeksiyöz kökenli sırt ağrısı ortaya çıkabilir.

Bu nedenler dışında sırt bölgesi ile ilişkili olmayan ancak bu bölgede ağrı ile kendisini gösterebilen bazı hastalıklar da mevcuttur. Biliyer kolik gibi safra kesesi hastalıkları, pnömoni (zatürre) ve obstrüktif (tıkayıcı) veya mikrobik nedenlerle oluşan böbrek rahatsızlıkları bu tarzdaki sırt ağrısı nedenleri arasında yer alır.

Sırt ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir?

Sırt ağrısı tedavisi yöntemleri altta yatan nedene bağlı olarak değişkenlik gösterir. Çoğu sırt ağrısı vakası yaklaşık olarak 1 ay içerisinde gerileme gösterir. Ancak bu durumun herkeste farkı seyir izleyebilmesi nedeniyle bazı kişilerde bu şikayet aylarca devam eder. Yaşam şeklinin değiştirilmesi ağrıların hafiflemesine sebep olabilir.

Sırt ağrısında ilaçlı ve ilaçsız tedavi seçenekleri de bulunur. Hekiminiz bu tedavi yöntemlerine sizinle birlikte karar verir. Akut sırt ağrılarında çoğunlukla ilaçla tedavi tercih edilir. Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, çeşitli nedenlerle oluşan sırt ağrısının hafiflemesinde fayda sağlayabilir. Kas gevşeticiler, sırt ağrısı tedavisinde başvurulan bir diğer ilaç türüdür. Hekimler tarafından kas spazmı gibi durumlarda reçetelendirilebilen bu ilaçların kullanımı sırasında uykuya meyil ve sersemlik gibi yan etkiler oluşabilir. Ağır sırt ağrısı vakalarında opioid (afyon) etken madde içeren narkotik ağrı kesiciler kısa bir süreliğine tedavi planlamasına dahil edilebilir. Bu ilaçlar dışında bazı antidepresan türevi ilaçlar özellikle kronik (uzun süreli) sırt ağrısı tedavisinde fayda sağlayabilir. Bazı sırt ağrısı çeşitlerinde ise doktor direkt olarak ağrılı noktaya steroid enjeksiyonu yapmayı tercih edebilir. Ağrı şikayetinin rahatlamasını sağlayan bu enjeksiyonların etkisi yaklaşık olarak 3 ay içerisinde gerileme gösterir. Spesifik bir sırt ağrısı ile karşı karşıya kalınması durumunda ise ağrının altta yatan nedeninin tedavisine odaklanılır. Dolayısıyla bu durumda kullanılan ilaçlar normal sırt ağrısı tedavisinden farklılık gösterebilir.

İlaç tedavisi, ilaçsız tedavi ile desteklenir. İlaçsız tedavide ise genellikle hareket önerilir. Hastanın yaşına ve fiziksel durumuna göre yürüyüş, bisiklet ya da yüzme önerilebilir. Kronik ağrı yaşayan hastalarda farklı seçenekler önerilebilir. Psikolojik terapi bunlardan biridir. Yine hastanın durumuna göre fizyoterapi, ergoterapi uzmanlarına yönlendirilebilir. Böylece hastanın uzun süredir alışkanlık haline getirdiği yanlış hareketlerden uzaklaşması sağlanır. Bazı hastalar fizik tedavi uzmanlarından destek alarak sırt ve karın kaslarının güçlendirilmesi ve esnekliğin arttırılmasına yönelik egzersiz çalışmalarına katılabilirler. Aynı zamanda hekimler hastaların sırt ağrısı atağı esnasında ağrının şiddetlenmesine neden olabilecek yapılmaması gereken hareketler konusunda da bilinçlenmesini sağlarlar.

Sırtın alt bölgelerinde meydana gelen ağrı şikayeti için yatar pozisyonda yapılabilecek bir takım esneme hareketleri mevcuttur. Bacakların dizden kırılarak göğüs bölgesine doğru çekilmesi, gövde rotasyon hareketleri ve çeşitli yoga duruşları bu esneme hareketleri içerisinde yer alır. Sırt ağrısı nasıl geçer sorusuna yanıt niteliğindeki bu hareketlerin neler olduğu, size uygun olanın hangi egzersizler olduğu ve nasıl yapılmaları gerektiği konusunda fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekimlerden bilgi almanız önerilir.

Pek çok durumda hastanın kendisi de farklı korunma yöntemleriyle sırt ağrısını hafifletebilir.

Strese bağlı sırt ağrısı belirtileri

Sırt ağrısına yol açan bu gerilmenin en büyük nedeni strestir. Normalde ''C'' harfine benzeyen boyun omurgası düzleşir, omuz ve sırta giden sinirlerin çıkışları daralır ve sinirler baskı altında kalır. Bu baskı sonucunda sırt kasları gerilir ve ağrı oluşmaya başlar.

Rüzgar çarpması sırt ağrısı nasıl geçer?

Sırt ağrısı nasıl geçer evde yapılabilecek şeyler nelerdir derseniz, sıcak ve soğuk kompres uygulamak ağrıyı hafifletebilir. 15-20 dakikadan fazla kompres uygulamanızda fayda var. Bunun yanında ağrıyan bölgeyi rahatlatacak ufak egzersizler ve hareketler de etkili olabilir.

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