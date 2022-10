Kavun kabuğu suyu nasıl yapılır? İbn-i Sina'dan şifa çay tarifi: kavun kabuğunu kaynatıp suyunu içerseniz...

Kavun; sodyum, potasyum, magnezyum ve demir bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Kabakgillere bağlı olan kavun içeriği sulu ve etli bir meyveye sahip. Dış yüzeyindeki kabuğun yetiştiği toprağa bağlı kalınlığı değişir. Kavunun ana yurdu Orta Asya ve İran'dır. Ülkemizde de Van ve Manisa gibi şehirlerde yetişir. Kavundan yemek, reçel ve tatlı yapılır. Kavun özellikle Orta Asya'da başlayıp Osmanlı saraylarındaki sultanların güzellik malzemesi olmuştur. Uzmanlar kavunun kabuklarının da kavun kadar fayda sağladığını vurguluyor.

Nefis aromasıyla sıkça tercih edilen kavun, adeta bir vitamin deposu. Uzmanlar kavunun içeriğinde bulunan sodyum, potasyum, demir ve magnezyum kabuklarında da bulunduğuna ve mutlaka tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, kavun kabuklarının cilt hastalıklarını gidermede inanılmaz etkileri bulunduğunu ve daha birçok hastalıkları önlemede şifa deposu olduğunu belirtiyor.

Peki kavun kabukları nasıl değerlendirilir? İşte kavun kabuğunun faydaları…

Kavun kabuklarını 5 dakika kadar kaynattıktan sonra gargara yaparak diş ve diş eti temizliği yapılabilir.

Çay gibi demlenen kavun kabuklarını saç diplerinize uygulayarak dökülmeyi azaltabilirsiniz.

Demlediğiniz kavun çayını pamuk yardımıyyla cildinize uygulayarak tonik gibi kullanabilirsiniz.

Aç karna içilen kavun çayı metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakımını hızlandırır, ödem ve şişkinliğe iyi gelir.

Kavun suyu aynı zamanda böbrek taşlarını yok ediyor, sedef ve egzamayı da önlüyor

Kavun kabuğu suyu nasıl yapılır?

İŞTE KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI:

Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz.

Göz çevresi bakımı için etkilidir.

Cildi temizler, nemlendirir.

Sivilceleri iyileştirir.

Vitiligoya iyi gelir.

Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir.

Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar.

KAVUN VE LİMON KARIŞIMININ İNANILMAZ ETKİSİ...

Yaz aylarında karpuzdan sonra en popüler olan kavun ve limon ile blendırdan geçirilip tüketildiğinde güçlü bir antioksidan etkisi gösterir. Özellikle yaz aylarında artan kalp krizi ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar için birebir fayda sağlayan karışım her sabah yaz boyu düzenli tüketilmelidir. Güçlü bir iltihap söktürücü etkiye sahip olduğundan idrar yolu ile biriken toksinleri atar. Ayrıca mutasyona uğramaya meyilli hücreleri yenileyerek kanser hastalıkları önler. Sıcak havaların en fazla etkilediği böbreklerdir. Vücudun sıvı kaybı böbreklerin çalışmamasına ve kum ya da taş üretmesine neden olur. Ancak bu karışım vücudun sıvı ve asit oranını dengeleyerek böbreklerin fonksiyonlarını olumlu etkiler. Kış sonrası çoğu insanın kabusu haline gelen fazla kilolarda kurtulmanın en sağlıklı yolu da sabah kahvaltıdan önce bir bardak kavun ve limon karışımıdır.

Kavun Kabuğu Reçeli

Kavun Kabuğu Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

4-5 damla limon suyu

2 su bardağı toz şeker

1,5 çay kaşığı karbonat

1 litre su

1 adet küçük boy kavun

2-3 adet karanfil

Kavun Kabuğu Reçeli Tarifinin Püf Noktası

Kullandığınız kavunların etli olmasına özen gösterin.

Kavun Kabuğu Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Kavunun dış kabuğunu incecik soyalım, kavunun kalan sarı kısmının etli olması lazım. Dışını ayırdıktan sonra kalan sarı kısmı, 6-7 parçaya dilediğimiz şekil ve boyutta keselim.

Suyun içerisinde karbonatı eritelim. Kestiğimiz kavun kabuklarını ekleyelim ve karıştıralım. Zamanı dolan kabukları 3 kere sudan geçirip, ocakta kaynamakta olan suya atalım. Yarım saat boyunca, ocakta yumuşayana dek kaynatalım. Yumuşayan kavun kabuklarını, içerisinde 1 bardak kendi suyu kalana dek süzelim. Üzerine toz şekeri ve karanfili ekleyelim. Ocağı kısık ateşe verip pişirmeye başlayalım. Köpükler oluşmaya başlayınca reçel kıvama geliyordur. Kaşık yardımıyla şerbetini akıtalım ve kesilme yapmıyorsa o reçel hazırdır. Eğer akarken kesilme yaparsa biraz daha kaynatabilirsiniz. Hazır olan reçelin altını söndürelim ve soğumaya bırakalım. Yarım saat kaynamanın ardından kavun kabuğu reçeli hazır! Afiyet olsun.

