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Soğan topladı hayatı karardı!

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde 6 kilogram salep soğanı toplayan şahsa "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 48 bin 625 lira para cezası kesilecek.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:18
Soğan topladı hayatı karardı!

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, Alacakaya ilçesi Altıoluk Mahallesi'nde önleyici devriye görevi yaparken şüphelendiği bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada yasak olmasına rağmen toplanan 6 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Bunun üzerine jandarma durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine bildirdi.

48 BİN TL CEZA

Olay yerine gelen ekipler, şahıs hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 48 bin 625 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan, ele geçirilen 6 kilogram salep soğanının, toplandığı aynı bölgede Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından tekrar ekimi yapıldı

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:18
  1. Elazığ
  2. salep soğanı

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