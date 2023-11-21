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Gıda Soğan suyu zayıflatır mı?
Gıda

Soğan suyu zayıflatır mı?

Yeniakit Publisher
2023-11-21 10:15:00 -
Soğan suyu zayıflatır mı?

Soğan içerisinde çok fazla vitamin ve mineral içeriyor. Soğan hastalıklarla savaşıyor. Soğan suyu ise detoks etkisiyle biliniyor. Peki soğan suyu zayıflatır mı?

Soğanı kaynatıp suyunu veya çiğ formda tüketebilirsiniz. Hassas midesi olanlar için çiğ soğan tüketmek zor olabilir. Peki soğan suyu zayıflatır mı?

Soğan Suyu Zayıflamaya Yarar mı?

Soğanın direkt olarak zayıflamaya etkisi olduğu kanıtlanmamıştır ancak yardımcı olabilmesi açısından bir etki sağlayabilmektedir. Soğan çorbası içerdiği kalorinin az olması nedeniyle belki yemeklerde ilk yendiğinde tok tutması açısından yardımcı olabilir. Yani yaptığınız diyete az kalorisi ile destek verebilir.

Soğan suyu diyet listelerinde şok diyetlerde daha çok yer alır yani bu sayede kilo vermek düşüncesi pek de sağlıklı sayılmaz. Sadece yardımcı bir ürün olarak diyet listenize eklemeniz yanlış değil ancak sadece soğan suyu ya da soğan çorbası ile zayıflamak bir hayalden öteye gitmeyecektir.

Kalorisinin düşük olması, kalori alımında etkili olabilir. Bir kâse soğan çorbası 50 kalori içerir. Ancak içerisine konan diğer gıdalarla kalori değeri yükselecektir.

Ancak soğanın sağlık açısından içerisinde bulunan vitaminler ve mineraller açısından bir fayda sağlaması mümkündür.
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Soğan çorbasında bulunan vitaminler; A, C, D, E, B1, B2, B5, B6, B12 dir. Ayrıca fosfor, potasyum, bakır, çinko, magnezyum, folat, selenyum, demir, kalsiyum, niasin gibi mineraller içerir.

 

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