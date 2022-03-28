Soğan kabuklarını kaynatın için, vitamini kabuğunda! Soğan kabuğu suyu, çayı nasıl yapılır?

Soğan kabuğu ve suyu, aslında birçok kişi bilmese de son derece faydalı bir bitkisel maddedir. Vitamin ve mineral açısından zengin olan soğanda A, C ve E vitaminini rahatlıkla bulabilirsiniz. Ayrıca soğan tüketirseniz vücudunuzun ihtiyacı olan fosfor, iyot ve magnezyum da iyi derecede karşılanacaktır. Kış enfeksiyonlarına karşı önlem almak isteyenler, vücudunu her zaman dinç tutmak isteyenler, ağrılardan bir türlü kurtulamayanlar çareyi soğanda arayabilir.

Soğan kabuğu kaynatmak neye iyi gelir?

- Soğan kabuğunu kaynatıp içmek yağ yakımını önemli oranda artırmaktadır.

- Antioksidan içerdiğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu önemli oranda koruma sağlar.

Soğan kabuğunun suyu ne işe yarar?

Kaynatılarak içilmesi vücuttaki iltihaplanmayı gidermekte dışarı atımını kolaylaştırmaktadır. Yeni doğum yapmış veya emziren kadınların soğan kabuğu ile göğüslerinde oluşan yaraları iyileştirmeleri mümkündür. Kalp damar rahatsızlıklarında soğan kabuğu suyu faydalı olmaktadır. Diyabetin dengelenmesinde etkilidir.

Soğan kabuğunun faydaları

Boğaz Yolunu Temizler

Ev Bitkileri İçin Besleyici

Ağız ve Diş Sağlığını Korur

Ödem Atıcıdır

Hücre Yeniler

Uykuyu Düzenler

Kan Şekerini Dengeler

Böbrekleri Temizler

Enfeksiyon Giderir

Izgara Temizleyicidir

Soğan kabuğu çayı nasıl yapılır?

Biriktirdiğiniz soğan kabuklarını cam bir kavanoza koyun. Çayınıza koyacağınız kadar soğan kabuğunu kavanozdan alıp kaseye yerleştirin ve üstüne kaynamış su ekleyin. Kasenin üzerini kapatıp 15 dakika bekleyin. Bu sürede soğan kabukları suyu emecek. 15 dakika sonra çayınızı süzdükten sonra içebilirsiniz.

Soğan kabuğu nasıl kaynatılır?

Biriktirdiğiniz soğan kabuklarını cam bir kavanoza koyun. Çayınıza koyacağınız kadar soğan kabuğunu kavanozdan alıp kaseye yerleştirin ve üstüne kaynamış su ekleyin. Kasenin üzerini kapatıp 15 dakika bekleyin. Bu sürede soğan kabukları suyu emecek. 15 dakika sonra çayınızı süzdükten sonra içebilirsiniz.

Soğan kabuğu nasıl demlenir?

2 avuç kadar soğan kabuğunu bir tencereye ya da derin bir kaba dökün. Soğan kabuklarının üzerine 1 litre kadar kaynamış suyu ilave edin. Kullanılan kabın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar demlenmesini sağlayın.