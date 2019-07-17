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Soğan kabuğunun olağanüstü faydaları

Soğanları soyup kabuklarını çöpe mi atıyorsunuz? Bu haberimizi okuduktan sonra soğan kabuklarını bir daha asla çöpe atmayacaksınız.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
Soğan kabuğunun olağanüstü faydaları

Soğanın kahverengi dış kabuğunun antioksidan, lif ve flavanoid bakımından zengin olduğunu gösteriyor. Soğanın dış kabuğu bu özellikleriyle cilt sıhhati bakımından eşsiz bir kaynak.

Damar tıkanıklığı ve hipertansiyon meseleniz varsa

Bundan sonra soğan kabuklarını daha bir itinayla gizlemelisiniz. Soğan kabuğu içeriğindeki kuersetin sayesinde damar tıkanıklığını ve hipertansiyonu eksiltici tesire sahip. Bunların yanı sıra, soğan kabuğu kanser önleyici, antibakteriyel ve anti mantar bileşenler bakımından da oldukça zengin.

Beslenmenizde soğan kabuğuna yer vermek alttaki hastalıklara tutulma tehlikesini eksiltiyor:

  • Kalp ve damar hastalıkları kardiyovasküler hastalıklar
  • Sütun kanseri
  • Obezite
  • Tip 2 diyabet
  • Sindirim sistemi problemleri

Soğan kabuğu çayı tarifi

Hazırlanışı oldukça zahmetsiz olan bu çay, aynı zamanda şahane bir detoks meşrubatıdır. Biriktirdiğiniz soğan kabuklarını sırça bir kavanoza koyun. Çayınıza koyacağınız kadar soğan kabuğunu kavanozdan alıp kaseye yerleştirin ve üstüne kaynamış su ilave edin. Kasenin üzerini kapatıp 15 dakika bekleyin. Bu zamanda soğan kabukları suyu emecek. 15 dakika sonra çayınızı süzdükten sonra içebilirsiniz. Maksimum tesir için uyumadan evvel içilmesi öneriliyor.

Soğan kabukları yemeklerde nasıl kullanılır?

Soğan kabuğunu doğrudan yemek pek iştah açıcı olmadığı için çorbalarınızda veya yemeklerinizde kullanmak en hoşu. Yıkadığınız soğan kabuklarını minik parçalar halinde atıp yiyerek veya büyük parçalar halinde atıp daha sonra içinden çıkartarak kullanabilirsiniz.

Gıda kıymeti yüksek lifler kanserle savaşıyor

Soğan kabuğunun kapsadığı yüksek lifler yardım edici yiyecek olarak paha biçilemez. Bu lifler, bağırsaklarda biriken zehirli maddenin atılmasına dayanakçı olarak, bedenin pH balansının tertip edilmesine dayanakçı oluyor.

Toksinlerden arınmış bağırsaklarda ur hücrelerinin yaradılışı ve gelişimi önleniyor. Ancak, hamile bayanların ve emziren annelerin soğan kabuğunu kullanması önerilmiyor.

 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
  1. antioksidan
  2. lif
  3. flavanoid
  4. damar tıkanıklığı
  5. hipertansiyon
  6. Kalp ve damar hastalıkları
  7. kardiyovasküler
  8. Sütun kanseri
  9. obezite
  10. Tip 2 diyabet
  11. Sindirim sistemi problemleri
  12. Soğan kabuğu çayı tarifi
  13. Soğan kabukları yemeklerde nasıl kullanılır?
  14. Gıda kıymeti yüksek lifler kanserle savaşıyor

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