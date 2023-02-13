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Gündem Sofuoğlu'ndan Şen'e deprem suçlaması! 'Provokatörlük yapıyorsun'
Gündem

Sofuoğlu'ndan Şen'e deprem suçlaması! 'Provokatörlük yapıyorsun'

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Prof. Dr.Ersan Şen'e tepki gösterdi. Sofuoğlu, Şen'i provokatörlükle suçladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 00:15:00 - 2023-02-13 00:19:24

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, asrın felaketi ve eğitimle ilgi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sofuoğlu, "Ersan Şen yalan sölüyorsun. Teorik dersler online olacak. Uygulamalı dersler değil. Çanakkale benzetmesini de çarpıtmışsın. İstanbul'daki liseliler cepheye koştu. Şuan ki durum savaştan dah a mı iyi durumda. Türkiye'nin 13,5 milyon insanını etkileyen bir depremden bahsediyoruz. Sen bu gençlere fedakarlık yapın derpem bölgelerine gidin diyeceğine provokatörlük yapıp kışkırtıyorsun." dedi.

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