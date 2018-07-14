Sofuoğlu: Eşim Erdoğan'a olan aşkımı bildiği için...

Posta'ya konuşan Kenan Sofuoğlu, "Eşiniz yabancı uyruklu. Tayyip Bey’e bakışı nasıl?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı bildiği için, ona saygısı büyük. Evimize geldi sonuçta. Avrupa’da Cumhurbaşkanımızın üzerine çok gidiliyor. Haberleri eşim bana söyleyince bazen sinirlerime hakim olamıyorum, tartışıyoruz."