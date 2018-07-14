Sofuoğlu: Eşim Erdoğan'a olan aşkımı bildiği için...
Yabancı uyruklu eşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakış açısını değerlendiren AK Partili milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı bildiği için, ona saygısı büyük. Evimize geldi sonuçta." dedi.14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:27
Posta'ya konuşan Kenan Sofuoğlu, "Eşiniz yabancı uyruklu. Tayyip Bey’e bakışı nasıl?" sorusunu şöyle cevapladı:
"Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı bildiği için, ona saygısı büyük. Evimize geldi sonuçta. Avrupa’da Cumhurbaşkanımızın üzerine çok gidiliyor. Haberleri eşim bana söyleyince bazen sinirlerime hakim olamıyorum, tartışıyoruz."
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