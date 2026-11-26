Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, çarşamba akşamı yaptığı konuşmada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın Bağımsızlık Günü mesajına tepki gösterdi. Avn’ın israil ile İran’ı bir tuttuğunu belirten Kasım, bu yaklaşımı yersiz bulduğunu söyledi. Egemenlik ve bağımsızlık için temel koşulları sıralayan Kasım, Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) yerine kurulacak herhangi bir uluslararası gücü, BM çatısı ve 1701 sayılı kararın çerçevesi dışında kalması durumunda “işgal gücü” sayacaklarını belirtti.

Kasım, tam egemenlik için beş koşul sıraladı. Saldırıların durdurulması, israilin çekilmesi ve Lübnan ordusunun Litani Nehri’nin güneyinde konuşlanması, esirlerin serbest bırakılması, yıkılan köylerin yeniden inşa edilmesi ve bölge halkının evlerine dönerek normal yaşamına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan’ın, “ABD vesayeti ve bu vesayetin yanında ülkenin işlerine müdahale eden bazı bölge ülkeleri” varlığını sürdürdükçe bağımsızlığını sağlayamayacağını belirten Kasım, “Bağımsızlık, fitneyi ve iç çatışmayı körükleyen, cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden ve yaptırımla tehdit eden bir ABD büyükelçisinin dayatmalarına boyun eğerek sağlanamaz” dedi.

ABD vesayetinin sona erdirilmesi çağrısı yapan Kasım, bu müdahalelerin sürmesi ve bunlara kulak verilmesi durumunda Lübnan’ın zarar göreceğini söyledi. Kasım, Lübnan yönetiminin saldırıları püskürtmek, halkı korumak, işgal edilen toprakları geri almak ve ülkeyi savunması için orduyu hazırlayıp donatmakla sorumlu olduğunu belirtti.

Ülke içinde uzlaşma kapısının kendi açılarından açık olduğunu belirten Kasım, israilin çekilmesinin ardından ulusal güvenlik stratejisini bağımsızlık ve egemenlik temelinde görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Kasım, kendisine sorumluluk emanet edilen yönetimin adaletsiz davrandığında, yargıyı ve mahkeme kararlarını siyasallaştırdığında, anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiğinde meşruiyetini yitireceğini söyledi.

Lübnan yargısının ele aldığı Batrun-Beşerri ve Dahr el-Beydar’daki patlayıcılar dosyalarına değinen Kasım, iki dosya kapsamında tutulan kişilerin serbest bırakılmasını istedi. “Haksızlığa karşı sabrın da bir sınırı var. Tehlikenin yaklaştığını hissettiğimizde onu bertaraf edecek, varlığımızı ve haklarımızı savunacağız” diyen Kasım, israilin projesinin doğrudan ya da aracılar yoluyla hayata geçirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.