Motorine indirim geldi!
Petrol fiyatlarındaki düşüş motorin fiyatlarına yansıdı. ABD ile İran arasındaki çatışmaların hafiflemesi ve petrol arzının hızla artması, fiyatları aşağı çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Petrol fiyatlarındaki düşüş motorin fiyatlarına yansıdı. ABD ile İran arasındaki çatışmaların hafiflemesi ve petrol arzının hızla artması, fiyatları aşağı çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Motorinin litre fiyatına yapılan 4,32 liralık indirim bugün yürürlüğe girdi. 26 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
Motorinin litresi İstanbul’da 84,60 liradan, Ankara’da 85,70 liradan satılmaya başlandı. Doğu illerinde ise litre fiyatı 87,40 liraya geriledi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 68,40 TL Motorin: 84,60 TL LPG: 51,73 TL
İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 68,20 TL Motorin: 84,49 TL LPG: 51,29 TL
Ankara Benzin: 69,40 TL Motorin: 85,68 TL LPG: 52,00 TL
İzmir Benzin: 69,60 TL Motorin: 85,94 TL LPG: 51,93 TL
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