Beştepe'de yılın son MGK'sı! Masada kritik dosyalar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) öncelikli gündemini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimden Gazze'ye, Rusya-Ukrayna savaşından Doğu Akdeniz'e kadar bölgesel gelişmeler de kritik toplantıda değerlendirilecek.
Milli Güvenlik Kurulu, 2026 yılının son toplantısını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alınacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA
Kurulun öncelikli gündem maddesi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak. 10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen Çerçeve Yasa'nın uygulanmasına ilişkin gelişmeler değerlendirilecek.
Terör örgütü PKK'nın Hakurk bölgesinde boşalttığı 14 barınma merkezine ilişkin MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı saha raporları da kurulun gündemine gelecek.
HÜRMÜZ'DEKİ GERİLİM BEŞTEPE'NİN GÜNDEMİNDE
ABD ile İran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi ve Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırılar da MGK toplantısında ele alınacak.
GAZZE'DEN DOĞU AKDENİZ'E KRİTİK BAŞLIKLAR
Gazze'deki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelerin de görüşüleceği toplantıda Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.