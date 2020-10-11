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Ekonomi Sofralık zeytin ihracatında rekor
Ekonomi

Sofralık zeytin ihracatında rekor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er: - "Bu sezon, 2018-2019 sezonuna göre miktar bazında ihracatımız yüzde 7 az olmasına karşın dolar bazında yüzde 3 ihracat artışı yakaladık"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:48:57 -
Sofralık zeytin ihracatında rekor

İZMİR (AA) - Türkiye, 2019-20 sofralık zeytin ihracatı sezonunda 145,7 milyon dolarlık ihracatla zeytinde en yüksek döviz getirisine ulaştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, geçen sezon 141,5 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye'nin bu sezonki 84 bin 417 tonluk sofralık zeytin ihracatı, 145,7 milyon dolarlık döviz getirisiyle yeni ihracat rekoru olarak tarihteki yerini aldı.

Türkiye, 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020 tarihlerinde, 65 bin 802 ton siyah zeytin ihracatı ile 112 milyon 385 bin dolarlık döviz elde etti. Yeşil zeytinde ise 18 bin 614 ton karşılığında 33 milyon 405 bin dolarlık döviz getirisi sağladı.

Sofralık zeytinde 2018-19 sezonunun, 91 bin 222 ton ile "en yüksek miktarda ihracat yapılan sezon" olma konumunu koruduğu belirtildi.

- Türk zeytinini en çok Almanya, Irak ve Romanya tercih etti

Türk zeytini 123 ülkeye ihraç edilirken Almanya 42,5 milyon dolarlık Türk zeytin talebiyle zirvede yer aldı.

Türk ihracatçılarının geleneksel pazarlarından Irak'a yapılan sofralık zeytin ihracatı ise 25,6 milyon dolar oldu. Romanya, 18,3 milyon dolarlık Türk zeytin ithalatıyla listeye üçüncü sıradan girdi.

- "Hedef 200 milyon dolar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, salgın sürecinde evde kahvaltı alışkanlığının geri kazanıldığını, bunun da sofralık zeytin ve zeytinyağına talebi artırdığını kaydetti.

Türk zeytin ihracatçılarının küçük ambalajlarda sofralık zeytin ihracatına yöneldiğini, bu nedenle daha katma değerli ihracatın zeminini hazırladığını dile getiren Er, "Bu sezon, 2018-2019 sezonuna göre miktar bazında ihracatımız yüzde 7 az olmasına karşın dolar bazında yüzde 3 ihracat artışı yakaladık. Zeytinde bulunan bitkisel skualen maddesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilim insanlarının çalışmalarında ortaya konuluyor. Önümüzdeki süreçte sofralık zeytine olan talepte artış bekliyoruz. 2020-2021 sezonunda da katma değerli ürünlere ağırlık vererek sofralık zeytin ihracatında 200 milyon doları hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı ihracatının ekim sonunda biteceğinin altını çizen Er, sözlerini şöyle tamamladı:

"2019-2020 sezonunun 11 aylık döneminde 110 milyon dolar zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdik. Türkiye’nin 2002 sonrasında diktiği ağaçlarla 177 milyona ulaşan ağaç varlığı zeytin ve zeytinyağı rekoltemizi önümüzdeki yıllarda arttıracak ve ihracatta 1,5 milyar dolar hedefine orta vadede ulaşacağız."


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