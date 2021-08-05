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Ekonomi Sofralık üzüm ihracatı yarın başlıyor
Ekonomi

Sofralık üzüm ihracatı yarın başlıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin de içinde bulunduğu Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan komisyon, sultani üzüm ihracat başlangıcını 6 Ağustos olarak belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 21:57:00 -
Sofralık üzüm ihracatı yarın başlıyor

Alınan karar gereği, bu yıl sultani üzümde ihracata 6 Ağustos’ta başlanacak, Mevlana tipi sofralık üzümde ise ilk ihracat 12 Ağustos’ta yapılacak. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türk ihracatçılarının geçen yıl sultani üzümde 110,7 milyon dolarlık ihracat yaparak üreticilerin emeklerinin karşılığını almasına katkıda bulunduğunu belirtti. Hayrettin Uçak, bu yıl 125 milyon dolar döviz getirisi hedeflediklerini bildirdi.

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