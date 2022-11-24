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Spor Sofiane Feghouli Süper Lige geri dönüyor!
Spor

Sofiane Feghouli Süper Lige geri dönüyor!

Beşiktaş, bu sezon kendisine takım bulamayan ve boşta olan eski Galatasaray oyuncusu Cezayirli sağ kanat Sofiane Feghouli az bir ücret karşılığında kadrosuna katabilir.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 17:01:00 -
Sofiane Feghouli Süper Lige geri dönüyor!

Beşiktaş, bu sezon kendisine takım bulamayan ve boşta olan eski Galatasaray oyuncusu Cezayirli sağ kanat Sofiane Feghouli az bir ücret karşılığında kadrosuna katabilir.

Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'a tanıdık bir isim önerildi. Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.

Ancak deneyimli hocanın 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir futbol oynamamış olmasından dolayı büyük endişe duyduğu öğrenildi. 70 yaşındaki hocanın, yardımcılarından oyuncunun son durumunu araştırmalarını istediği öğrenildi.

1 Temmuz'dan bu yana boşta olan Feghouli takıma transfer olursa Ghezzal'dan sonra forma giyen ikinci Cezayirli oyuncu olacak.

Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde çıktığı 126 lig maçında 25 gol, 26 asistle oynadı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli 6 aydır yeşil sahalardan uzak.

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