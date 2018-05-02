Sodayı bardakta içenler dikkat!

BARDAKTA DEĞİL ŞİŞEDE

Şişesinde tüketilen sodanın kapağı açıldığında herhangi bir kabarcıklaşma meydana gelmiyor ancak bardağa boşaltıldığında aşırı bir köpürme meydana gelip, maden suyundaki gaz (Co2) kaçıyor. Bu duruma neden olan en önemli etken ise bulaşık makinesinden çıkan bardakların yeterince streil olmaması.

Dolayısıyla soda bardağa boşaltıldığı an mineral ve vitaminleri kaybediyor. Uzmanlar sodanın bardakla değil kendi cam şişesinden içilmesi gerektiğini çünkü bardağa koyarken aşırı köpüklenmesi maden suyundaki gazın kaçmasına neden olduğunu belirtiyorlar. Bu şekilde içilen maden suyu, hem vücudumuzun sağlığını koruyor hem de cildin genç ve taze kalmasına yardımcı oluyor.