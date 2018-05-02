Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sodayı bardakta içenler dikkat!

Özellikle insanlar tarafından hazmı kolaylaştırdığı için yemeklerden sonra tüketilen sodanın içerisinde magnezyum, sodyum, potasyum gibi mineraller insan vücuduna fayda sağlıyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:28
Sodayı bardakta içenler dikkat!

BARDAKTA DEĞİL ŞİŞEDE

Şişesinde tüketilen sodanın kapağı açıldığında herhangi bir kabarcıklaşma meydana gelmiyor ancak bardağa boşaltıldığında aşırı bir köpürme meydana gelip, maden suyundaki gaz (Co2) kaçıyor. Bu duruma neden olan en önemli etken ise bulaşık makinesinden çıkan bardakların yeterince streil olmaması.

Dolayısıyla soda bardağa boşaltıldığı an mineral ve vitaminleri kaybediyor. Uzmanlar sodanın bardakla değil kendi cam şişesinden içilmesi gerektiğini çünkü bardağa koyarken aşırı köpüklenmesi maden suyundaki gazın kaçmasına neden olduğunu belirtiyorlar. Bu şekilde içilen maden suyu, hem vücudumuzun sağlığını koruyor hem de cildin genç ve taze kalmasına yardımcı oluyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:28
  1. soda
  2. şişe soda
  3. sağlık
  4. yaşam
  5. içecek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baycu Noyan'ı kim oynuyor?
    1. Baycu Noyan'ı kim oynuyor?
    2. "Cuma'yı beklemeye gerek yok, CHP'nin..
    3. Filistinlilerden ABD'ye Gazze çağrısı
    4. ABD'nin truva atı ılımlı islam
    5. Sodayı bardakta içenler dikkat!
    6. Erzincan'da korkutan deprem!
    7. Arakanlı vefalı gence Türkiye'den..
    8. Karın yağları için 5 etkili besin
    9. Ümraniye Belediyesi kalıcı eserlerine..
    10. Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan..
    11. Başkan Uysal, 'Doğudan İstanbul'a..
    12. İstanbul Gençlik Festivali'ne yoğun ilgi
    13. Berlin'de Türkçe festival
    14. Muhalifler Kuzey Humus'u tahliye ediyor
    15. FED faiz kararını açıkladı
    16. Omuz kası yırtılması neden olur?
    17. K vitamininizin eksik olduğunu nasıl..
    18. Arabistan Osmanlı’nın düşüşünü fırsat..
    19. İsveç köftesi İnegöl köftesi çıktı
    20. Dışişleri Libya'daki saldırıyı kınadı
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Limonlu su içmenin faydaları
    Limonlu su içmenin faydaları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!