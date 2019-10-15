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Sodalı ayran diyeti nedir? Sodalı ayran diyeti nasıl yapılır?

Göbek eriten kür olarak yaygınlık kazanan soda ayran ve limon kürü son zamanlarda kadınlar arasında en çok kullanılan ve fazlaca ilgi gören göbek kürüdür. Özellikle göbek çevresinde bulunan fazlalık yağlardan bu şifalı kür sayesinde rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Peki Sodalı ayran diyeti nedir? Sodalı ayran diyeti nasıl yapılır? Bu kadar kısa zamanda yağlarımı nasıl yakarım diyorsanız işte sizler için hazırladığımız sodalı ayran karışımı tarifi...

15 Ekim 2019 Salı 23:29
Sodalı ayran diyeti nedir? Sodalı ayran diyeti nasıl yapılır?

Göbek eriten kür olarak yaygınlık kazanan soda ayran ve limon kürü son zamanlarda kadınlar arasında en çok kullanılan ve fazlaca ilgi gören göbek kürüdür. Özellikle göbek çevresinde bulunan fazlalık yağlardan bu şifalı kür sayesinde rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Peki soda diyeti nedir? Soda diyeti nasıl yapılır? Bu kadar kısa zamanda yağlarımı nasıl yakarım diyorsanız işte sizler için hazırladığımız sodalı ayran karışımı tarifi...

Sodalı ayran diyeti nasıl yapılır?

Malzemeler

1 şişe sade soda
2-3 yemek kaşığı kadar kaymaksız yoğurt
Suda eriyecek kadar 2-3 parça limon tuzu
1 çay kaşığına yakın kuru nane
1 çay kaşığı pul biber

Sodalı ayran kürü nasıl hazırlanır?

Tüm malzemeleri derin bir kase içinde yoğurt, limon tuzu, kuru nane ve pul biberi ile homojen kıvam alana dek karıştırın. Son olarak sodayı karışıma ekleyin. Soda ile birlikte güzelce karıştıracağınız malzemeleri gece uyumadan 30-45 dakika kadar önce tüketin. 5 gün her akşam uygulayacağınız bu karışıma 2 gün ara vermeniz gerekiyor. Sonra devam eden 5 gün tekrar uygulamanız gerekiyor. Bu sayede hafiflediğinizi fazla kilolardan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.

Gün içinde aşırıya kaçmadan yiyip içtiklerinize dikkat ederek, egzersiz yaparak (günlük yürüyüş) ve bol su tüketerek soda diyetini kolaylıkla destekleyebilirsiniz.

Sodalı ayran diyeti ne işe yarar?

Soda ve kuru nane midenin gece boyu rahat kalmasını sağlayarak bağırsakları harekete geçirecektir. Ayrıca yağ yakımını destekleyerek metabolizmayı da hızlandıran soda diyeti uygulamaya başladığınız günden itibaren mucizevi etkisini hissettirecek ve güne daha zinde uyanmanızı sağlayacaktır.

Yaptığınız küçük kaçamaklarla aldığınız fazla kilolara elveda diyeceğiniz soda diyetini dilerseniz diyet programınız ile uygulayarak kısa vadede fazlalıklarınızdan kurtulacaksınız. Vücuttaki toksinleri kolayca atma özelliği bulunan soda diyeti ayrıca idrar söktürücü etkisiyle de metabolizma tembelliğine zahmete girmeden kolaylıkla son vereceksiniz.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 23:29
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